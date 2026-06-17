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Türkiye’den Vizesiz Kolaylığıyla Gidebileceğiniz En Popüler Mısır Şehirleri

etiket Türkiye’den Vizesiz Kolaylığıyla Gidebileceğiniz En Popüler Mısır Şehirleri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 11:01
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Mısır son zamanların herkesin gözde yerlerinden. Bu popülerliğinin nedenlerinden biri elbette vizesiz kolay seyahat imkanı. Mısır'da hangi şehirlere vizesiz seyahat edebileceğini biliyor musun?

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Şarm El Şeyh

Şarm El Şeyh

Şarm El Şeyh, Mısır denilince artık ilk akla gelen yerlerden. Son zamanlarda Kahire'den bile daha popüler diyebiliriz hatta. Deniz-kum-güneş tatili yapmak isteyenler Şarm El Şeyh'i tercih ediyor. Bu kadar meşhur olmasının önemli bir nedeni elbette vizesiz gidilebilmesi. Mısır'a sadece Şarm El Şeyh için gidiyorsanız vize almanıza gerek yok. Vizesiz şekilde tatilinizi yapıp dönebiliyorsunuz. Daha çok deniz ve dalış için tercih edilen Şarm El Şeyh, uygun fiyatıyla da gözde bir turistik bölge.

Hurghada

Hurghada

Mısır'da en beğenilen şehirlerden biri de Hurghada. Uygun fiyatlı oteller ve eşsiz sahilleriyle deniz tatili yapmak isteyenlerin tercihi. Şarm El Şeyh'ten farklı olarak Hurghada için vize almak gerekiyor. Bu vize kapıda vize denilen bir tür. Ama Rixos'un 'Vize Bizden' kampanyası ile ise Hurghada'ya da vizesiz gitmek mümkün. Şarm El Şeyh kadar olmasa da Hurghada da ilgi çekici destinasyonlardan. Burada çöl safarisi, tekne turu gibi aktiviteler yapılabiliyor.

İskenderiye

İskenderiye

Tarihi bir gezi yapmak isteyenlerin tercihi İskenderiye'den yana oluyor. Burası da kapıda vize uygulaması sunan destinasyonlardan. Yani uzun vize süreçlerinden geçmeden kapıda vize alarak kolayca şehri ziyaret etmek mümkün. İskenderiye denilince tabii ki akla hemen Bibliotheca Alexandrina geliyor. Bunun yanında birçok tarihi mekana da sahip elbette. Deniz yerine kültür gezisi yapmak isteyenler için İskenderiye çok daha uygun yani.

El Alamein

El Alamein

Son yıllarda yıldızı parlayan şehirlerden biri El Alamein. Daha çok lüks otellerin ve yaşam alanlarının bulunduğu şehre gitmek için kapıda vize almak yeterli. Yani öncesinde ekstra bir prosedüre ihtiyaç yok. El Alamein, denizi ve şehir yapısıyla Dubai'yi andıran bir destinayon. Son birkaç yıldır imajı değişen şehrin modern ve lüks tatilin Mısır ayağı olması bekleniyor hatta. Akdeniz kıyısındaki şehir bu açıdan Hurghada ve Şarm El Şeyh'ten farklı.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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