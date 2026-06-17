Türkiye’den Vizesiz Kolaylığıyla Gidebileceğiniz En Popüler Mısır Şehirleri

Mısır'da en beğenilen şehirlerden biri de Hurghada. Uygun fiyatlı oteller ve eşsiz sahilleriyle deniz tatili yapmak isteyenlerin tercihi. Şarm El Şeyh'ten farklı olarak Hurghada için vize almak gerekiyor. Bu vize kapıda vize denilen bir tür. Ama Rixos'un 'Vize Bizden' kampanyası ile ise Hurghada'ya da vizesiz gitmek mümkün. Şarm El Şeyh kadar olmasa da Hurghada da ilgi çekici destinasyonlardan. Burada çöl safarisi, tekne turu gibi aktiviteler yapılabiliyor.