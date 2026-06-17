Türkiye’den Vizesiz Kolaylığıyla Gidebileceğiniz En Popüler Mısır Şehirleri
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Mısır son zamanların herkesin gözde yerlerinden. Bu popülerliğinin nedenlerinden biri elbette vizesiz kolay seyahat imkanı. Mısır'da hangi şehirlere vizesiz seyahat edebileceğini biliyor musun?
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Şarm El Şeyh
Hurghada
İskenderiye
El Alamein
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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