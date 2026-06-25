Türkiye’deki Tüm Restoranlarda Yeni Menü Dönemi 1 Temmuz’da Başlayacak

Sağlıklı ve bilinçli tüketimin hedeflendiğini belirten yetkililer, '1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda menüler değişecek.' bilgisini paylaştı. Yeni uygulamayla birlikte, müşterilerin garsondan şefe, şeften mutfağa kadar ilettiği yemek içeriği soruları da ortadan kalkmış olacak.

Ayrıntılı menü dönemine geçilmesiyle birlikte işletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde detaylı olarak yazmakla yükümlü olacak. Düzenlemenin getirdiği yeniliklere dikkat çeken uzmanlar, 'Ayrıntılı menü dönemine geçilmesiyle alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, yiyeceklerdeki ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak.' ifadelerini kullandı.

İşletmelerin bu bilgileri müşteriye sunma yöntemleri de belirlendi. Yeni dönemde menülerin içerik açısından kalınlaşacağı belirtilirken, restoran ve kafeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler, dijital ekranlar ve karekod sistemi üzerinden vatandaşların erişimine açabilecek.