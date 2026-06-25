Türkiye’deki Tüm Restoranlarda Yeni Menü Dönemi 1 Temmuz’da Başlayacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeye göre, Türkiye’deki tüm restoran ve lokantalarda 1 Temmuz’da yeni detaylı menü dönemi başlayacak. Yeni uygulamayla birlikte yiyeceklerin kalorisi menülerde yer alacak. Alerjisi olanlar ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyenler, menülerde ürünlerin içeriğini detaylı şekilde görebilecek.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi 1 Temmuz’da başlayacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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