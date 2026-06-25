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Türkiye’deki Tüm Restoranlarda Yeni Menü Dönemi 1 Temmuz’da Başlayacak

Türkiye’deki Tüm Restoranlarda Yeni Menü Dönemi 1 Temmuz’da Başlayacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 19:45
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeye göre, Türkiye’deki tüm restoran ve lokantalarda 1 Temmuz’da yeni detaylı menü dönemi başlayacak. Yeni uygulamayla birlikte yiyeceklerin kalorisi menülerde yer alacak. Alerjisi olanlar ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyenler, menülerde ürünlerin içeriğini detaylı şekilde görebilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi 1 Temmuz’da başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi 1 Temmuz’da başlayacak.

Sağlıklı ve bilinçli tüketimin hedeflendiğini belirten yetkililer, '1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda menüler değişecek.' bilgisini paylaştı. Yeni uygulamayla birlikte, müşterilerin garsondan şefe, şeften mutfağa kadar ilettiği yemek içeriği soruları da ortadan kalkmış olacak.

Ayrıntılı menü dönemine geçilmesiyle birlikte işletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde detaylı olarak yazmakla yükümlü olacak. Düzenlemenin getirdiği yeniliklere dikkat çeken uzmanlar, 'Ayrıntılı menü dönemine geçilmesiyle alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, yiyeceklerdeki ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak.' ifadelerini kullandı.

İşletmelerin bu bilgileri müşteriye sunma yöntemleri de belirlendi. Yeni dönemde menülerin içerik açısından kalınlaşacağı belirtilirken, restoran ve kafeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler, dijital ekranlar ve karekod sistemi üzerinden vatandaşların erişimine açabilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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