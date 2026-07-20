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Kumaş Tercihlerine Göre Senin Ruh Halini Analiz Ediyoruz!

etiket Kumaş Tercihlerine Göre Senin Ruh Halini Analiz Ediyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 11:46
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Dolabımızda elimizin gittiği kıyafetler nasıl hissettiğimizi yansıtabilir. Bu kıyafetlerin sadece renklerine ve tarzlarına bakmamalıyız. Aynı zamanda nasıl bir yapıda oldukları da önemlidir. Kumaşların dokusunun bazen ruh halimizin bir yansıması olabilir! 

Hazırsan ruh halini öğrenelim!

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1. Sabahları giyeceğin üst hangi kumaştan olmalı?

2. Peki, nevresim kumaşında ne tercih edersin?

3. Bir kafeye gideceksin! Hangisini tercih edersin?

4. Soğuk havalarda seni hangisi mutlu eder?

5. Evde vakit geçirirken ne giyersin?

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6. Dokununca huzurlu hissettiğin kumaş?

7. Son olarak! Yaz tatili için valiz hazırlıyorsun... En çok hangi kumaşta kıyafet koyarsın?

Huzur arıyorsun!

Huzur arıyorsun!

Hayatında en çok olmasını istediğin şey huzur olabilir. Gürültü ve kalabalık geride kalsın, sessizlik gelsin istiyorsun. Sana rahat hissettirecek kumaşlar seçmiş olman da bunun bir göstergesi. Güvende olduğun bir alan var ve orası sana yetiyor... Orada kahveni yudumlayabilir, sevdiğin dizileri izleyebilir ya da minik bir yürüyüş yapabilirsin. 

Ruhunun dinlenmesi sana iyi geliyor. Bu yüzden hem zihnine hem de bedenine baskı yapmak istemiyor olabilirsin. Bedeninin nefes alacağı kumaşlar seçerek zihnini de rahatlatıyor gibisin. Kısacası ruh halin yavaşlamış ve kendini dinliyor!

Yenilenme dönemindesin!

Yenilenme dönemindesin!

İçinden bir ses sana değişim zamanının geldiğini söylüyor gibi. Bu yüzden yeni insanlar tanımak, yeni yerler görmek ya da hayatında ufak değişiklikler yapmak istiyor olabilirsin. Aynı rutinin içinde kalmak sana göre değil... Hafif kumaşlar seçmen de bunun bir göstergesi. 

Merak duygusu güçlü biri olabilirsin. Hayatına yeni hobiler eklemek ya da kâşif ruhunu ortaya koymak hoşuna gidiyor olabilir. Ruh halin tam olarak yeni başlangıçlara adım atmaya hazır!

Kendini ifade etmeyi seviyorsun!

Kendini ifade etmeyi seviyorsun!

Ruh halin içinde kalmıyor, dışarıya yansıyor! Seçtiğin kumaşlar, kendini ifade etmeyi sevdiğini gösteriyor. Kendini iyi ya da kötü hissettiğinde bunu çok rahat bir şekilde gösterebiliyorsun. Estetik detaylara önem veriyorsun ve güzel görünen şeyler senin ilham perin! 

İnsanların enerjisini yükselten bir yapın olabilir. Kendine özen göstererek kendini mutlu ediyorsun ve bu, çevrendeki insanlara da çok güzel yansıyor. Yüzeysel biri değilsin... Minik dokunuşlarla harikalar yaratıyor olman, derinliğini gösteriyor. Kısacası ruh halin sana kendin olmanı söylüyor!

Sıcaklık ve güven arıyorsun!

Sıcaklık ve güven arıyorsun!

Senin için en önemli hislerden biri güven... İnsanlarda, evinde ya da kıyafetlerinde hep güven arıyorsun. Sana huzur veren insanlarla bir araya gelerek mutlu anlar biriktirmeyi tercih ediyor olabilirsin. Bu da yumuşak ve sıcak tutan kumaşları seçmenin bir göstergesi! 

Kendini rahat hissetmediğin ortamlarda bulunmaktan kaçınıyor olabilirsin. Her ne kadar dışarıdan güçlü görünsen de içten içe hassas biri gibisin. Bu yüzden sevdiklerin ve güvendiklerinle birlikte olmayı, sana iyi hissettirmeyen şeylerden ise uzak durmayı tercih ediyorsun.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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