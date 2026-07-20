Kumaş Tercihlerine Göre Senin Ruh Halini Analiz Ediyoruz!

Hayatında en çok olmasını istediğin şey huzur olabilir. Gürültü ve kalabalık geride kalsın, sessizlik gelsin istiyorsun. Sana rahat hissettirecek kumaşlar seçmiş olman da bunun bir göstergesi. Güvende olduğun bir alan var ve orası sana yetiyor... Orada kahveni yudumlayabilir, sevdiğin dizileri izleyebilir ya da minik bir yürüyüş yapabilirsin.

Ruhunun dinlenmesi sana iyi geliyor. Bu yüzden hem zihnine hem de bedenine baskı yapmak istemiyor olabilirsin. Bedeninin nefes alacağı kumaşlar seçerek zihnini de rahatlatıyor gibisin. Kısacası ruh halin yavaşlamış ve kendini dinliyor!