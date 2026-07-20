Kumaş Tercihlerine Göre Senin Ruh Halini Analiz Ediyoruz!
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Dolabımızda elimizin gittiği kıyafetler nasıl hissettiğimizi yansıtabilir. Bu kıyafetlerin sadece renklerine ve tarzlarına bakmamalıyız. Aynı zamanda nasıl bir yapıda oldukları da önemlidir. Kumaşların dokusunun bazen ruh halimizin bir yansıması olabilir!
Hazırsan ruh halini öğrenelim!
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1. Sabahları giyeceğin üst hangi kumaştan olmalı?
2. Peki, nevresim kumaşında ne tercih edersin?
3. Bir kafeye gideceksin! Hangisini tercih edersin?
4. Soğuk havalarda seni hangisi mutlu eder?
5. Evde vakit geçirirken ne giyersin?
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6. Dokununca huzurlu hissettiğin kumaş?
7. Son olarak! Yaz tatili için valiz hazırlıyorsun... En çok hangi kumaşta kıyafet koyarsın?
Huzur arıyorsun!
Yenilenme dönemindesin!
Kendini ifade etmeyi seviyorsun!
Sıcaklık ve güven arıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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