Günün Hangi Saatinde Hangi Çekirdek Kahve İçilmeli?

Öğle yemeği yenmiş, saat 14:00 olmuş ve üzerinize öyle bir rehavet çökmüş ki masada dik durmak bile bir başarı sayılıyor. İşte bu 'yemek sonrası baygınlığı' döneminde hem midenizi yormayacak hem de tatlı krizinizi bastıracak dengeli bir alternatife ihtiyacınız var. Çikolata, karamel ve fındık notalarıyla öne çıkan Kolombiya veya Brezilya Santos çekirdekleri tam olarak gün ortasının kahramanı. Ne çok sert olup çarpıntı yapıyorlar ne de çok hafif kalıyorlar; adeta günün geri kalanını kurtarmak için elinizden tutuyorlar.