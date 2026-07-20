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Günün Hangi Saatinde Hangi Çekirdek Kahve İçilmeli?

etiket Günün Hangi Saatinde Hangi Çekirdek Kahve İçilmeli?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 11:31
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Kahve olmadan ayılamayanlar, gün ortasında masada uyuklayanlar ve gece kuşu olanlar... Doğru saatte doğru kahveyi içmediğiniz için gününüzün berbat geçiyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Lafı hiç uzatmadan hangi saatte hangi çekirdek kahveyi içmemiz gerektiğini anlatıyoruz.

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Çoğumuz sabahları yataktan fırlayan o enerjik insanlardan değiliz; aksine alarmı beş kez erteleyip dünyaya kahve içmeden uyum sağlayamayan taraftayız.

Sabah 07:00-09:00 arası vücudumuz uyanmak için zaten kortizol hormonu salgılıyor ama o ilk yudumun psikolojik desteği bambaşka. İşte tam bu esnada gözünüzü gerçekten açacak, yüksek kafeinli ve yoğun gövdeli Endonezya (Sumatra) veya Robusta oranı yüksek harman çekirdeklere ihtiyacınız var.

Saatler 09:30'u gösterdiğinde ise işler değişiyor ve kahve dünyasının "altın saatleri" başlıyor.

Kortizol seviyenizin düştüğü bu kuşluk vaktinde, kafeinden en yüksek verimi alacağınız ve zihninizin en açık olduğu dönemdesiniz. Odaklanma gerektiren işlerin veya derslerin tam ortasındayken, damağınızı şenlendirecek floral ve meyve notalarına sahip Etiyopya Yirgacheffe çekirdeklerini tercih etmelisiniz.

Derken o kaçınılmaz an geliyor:

Öğle yemeği yenmiş, saat 14:00 olmuş ve üzerinize öyle bir rehavet çökmüş ki masada dik durmak bile bir başarı sayılıyor. İşte bu 'yemek sonrası baygınlığı' döneminde hem midenizi yormayacak hem de tatlı krizinizi bastıracak dengeli bir alternatife ihtiyacınız var. Çikolata, karamel ve fındık notalarıyla öne çıkan Kolombiya veya Brezilya Santos çekirdekleri tam olarak gün ortasının kahramanı. Ne çok sert olup çarpıntı yapıyorlar ne de çok hafif kalıyorlar; adeta günün geri kalanını kurtarmak için elinizden tutuyorlar.

Saat 16:00-18:00 arası ise o meşhur "akşamüstü sporu" veya iş çıkışı trafiği öncesi son çıkıştır.

Hem günün yorgunluğunu atmak hem de akşamki aktivitelere enerji depolamak için metabolizmayı hızlandıracak bir dokunuş gerekir. Bu saatlerde yüksek asiditeli ve gövdeli Kenya veya Guatemala çekirdekleri imdadınıza yetişir; buzlu bir Americano veya Cold Brew olarak tüketildiğinde hem serinletir hem de akşam enerjinizi garantiler.

Saat 19:00-21:00 arası, yani akşam yemeğinin hemen ardından gelen o keyifli demlenme saatlerinde ise kafein yönetimine geçiş yapıyoruz.

Gece yatakta koyun saymak istemiyorsanız ama o kahve kokusundan ve akşam keyfinden de asla vazgeçemiyorsanız, bu saatlerde kesinlikle kaliteli bir kafeinsiz çekirdeğe şans vermelisiniz. Doğal yöntemlerle kafeini ayrıştırılmış bir Meksika veya düşük asiditeli bir Hindistan çekirdeği, kahve ritüelinizi bozmadan günü huzurla kapatmanızı sağlar.

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Ve son olarak saat 22:00 ve sonrası; yani gece kuşlarının, vizelere çalışanların ya da sabaha kadar proje yetiştirenlerin kutsal zaman dilimi!

Eğer uyumak planlarınız arasında yoksa ve zihninizin sabaha kadar cin gibi kalması gerekiyorsa, kafein bombası niteliğindeki Dark Roast Vietnam veya yüksek kaliteli Tanzanya çekirdekleri devreye girer. Bu saatte içilen sert bir espresso veya double filtre kahve, uykunun en büyük düşmanı, gece mesailerinin ise en sadık dostudur.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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