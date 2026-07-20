Günün Hangi Saatinde Hangi Çekirdek Kahve İçilmeli?
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Kahve olmadan ayılamayanlar, gün ortasında masada uyuklayanlar ve gece kuşu olanlar... Doğru saatte doğru kahveyi içmediğiniz için gününüzün berbat geçiyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Lafı hiç uzatmadan hangi saatte hangi çekirdek kahveyi içmemiz gerektiğini anlatıyoruz.
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Çoğumuz sabahları yataktan fırlayan o enerjik insanlardan değiliz; aksine alarmı beş kez erteleyip dünyaya kahve içmeden uyum sağlayamayan taraftayız.
Saatler 09:30'u gösterdiğinde ise işler değişiyor ve kahve dünyasının "altın saatleri" başlıyor.
Derken o kaçınılmaz an geliyor:
Saat 16:00-18:00 arası ise o meşhur "akşamüstü sporu" veya iş çıkışı trafiği öncesi son çıkıştır.
Saat 19:00-21:00 arası, yani akşam yemeğinin hemen ardından gelen o keyifli demlenme saatlerinde ise kafein yönetimine geçiş yapıyoruz.
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Ve son olarak saat 22:00 ve sonrası; yani gece kuşlarının, vizelere çalışanların ya da sabaha kadar proje yetiştirenlerin kutsal zaman dilimi!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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