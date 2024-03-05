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Türkiye’deki İsrail Casusları: MİT ve Emniyet’ten Ortak Operasyon

Türkiye’deki İsrail Casusları: MİT ve Emniyet’ten Ortak Operasyon

MİT
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 10:10 Son Güncelleme: 05.03.2024 - 10:57

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlendiği ortak operasyonda 7 kişi İsrail’e bilgi sattığı için gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sık sık televizyonlara da çıkan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk de yer alıyor

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MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Hamza Turhan Ayberk'in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi.

MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Hamza Turhan Ayberk'in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi.

Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in, MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in, MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

2019’da yılında Belgrad’da Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

2019’da yılında Belgrad’da Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

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