Türkiye’deki İsrail Casusları: MİT ve Emniyet’ten Ortak Operasyon
Türkiye’deki İsrail Casusları: MİT ve Emniyet’ten Ortak Operasyon
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MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Hamza Turhan Ayberk'in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi.
Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.
Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in, MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.
MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.
2019’da yılında Belgrad’da Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.
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