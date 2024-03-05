Türkiye’deki İsrail Casusları: MİT ve Emniyet’ten Ortak Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlendiği ortak operasyonda 7 kişi İsrail’e bilgi sattığı için gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sık sık televizyonlara da çıkan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk de yer alıyor