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Türkiye’de ve Dünyada Her Biri Birbirinden Garip ve Komik Yerleşim Yeri İsimleri

Türkiye’de ve Dünyada Her Biri Birbirinden Garip ve Komik Yerleşim Yeri İsimleri

Komik
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 22:46

Uzun yolculukların vazgeçilmez eğlencesi illerin ilçe ve köy isimlerinin yazılı olduğu tabelaları takip etmek hatta en garip olanları ile hatıra fotoğrafı çektirmek. Durum böyle olunca hem Türkiye’de hem de dünyada en garip yerleşim yerlerini sizin için derledik sevgili okur. Sizin de bildiğiniz ama listede bulunmayan yerler varsa yorumlarda buluşalım.

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1. Geydoğan - Amasya

1. Geydoğan - Amasya

Umarım sadece bir harf hatasıdır demek istiyoruz ama maalesef böyle bir köy var.

2. Bitche - Fransa

2. Bitche - Fransa

İngilizce’de “hayat kadını” anlamına gelen Bitche Fransa’nın bir köyü. Kelime anlamıyla ilgisi bulunmasa da köyün ismi yüzünden yöre halkı turistlerin esprilerinden kaçamıyor.

3. Gebeşler - Kocaeli

3. Gebeşler - Kocaeli

Bu isim neden verilmiş bilemiyoruz ama bir köye “bodur, şişman” anlamına gelen kelime belki kötü bir şaka sonucu da olabilir, kimbilir…

4. Hell - Norveç

4. Hell - Norveç

Norveç gibi çok soğuk bir ülkede cehennem anlamına helen Hell isimli bir yerin olması ironiyi seven biri tarafından düşünülmüş olabilir.

5. İnandık - Çankırı

5. İnandık - Çankırı

Kim neye neden inandı bilemeyiz ama köye neden bu isim verilmiş hala muğlak.

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6. Fucking - Avusturalya

6. Fucking - Avusturalya

Bu köye neden bu isim verildi hala merak edilse de köy halkı o kadar bıkmış ki isimlerini Fugging olarak değiştirmişler. Evet Süreyya Hanım’ın muhteşem değişimi…

7. Malaklar - Mersin

7. Malaklar - Mersin

Mersin Anamur’da bulunan Malaklar mahallesinin acaba malaklarla bir geçmişi olabilir mi?

8. Anus - Fransa

8. Anus - Fransa

Bu garip isimler Fransa’dan gelmeye devam ediyor. Burada yaşayanlara sabırlar dileyerek sıradaki yerleşim yerine geçiyoruz.

9. Çıplak - Çanakkale

9. Çıplak - Çanakkale

“Çıplak köyüne geldim” esprisinin kaç kez yapıldığını bile tahmin edemeyeceğimiz bu köye giderken kıskanç bir sevgiliniz ya da eşiniz varsa dikkat etmenizi öneririz.

10. Bacon - Amerika

10. Bacon - Amerika

Kayserililerin “biz neden düşünemedik?” dedikleri, kelime anlamı “pastırma” olan Bacon maalesef Amerika’da bir yerleşim yeri.

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11. Tantana - Şanlıurfa

11. Tantana - Şanlıurfa

Şahsi fikrim çok gürültülü bir yer olacak ki köye bu isim verilmiş. Sizin yaratıcı fikirlerinizi yorumlara bekliyorum.

12. Kusura - Afyonkarahisar

12. Kusura - Afyonkarahisar

Afyon Sandıklı ilçesine bağlı bu köy “kusura bakma” espirisini kaç defa duydu acaba…

13. Ding Dong - Amerika

13. Ding Dong - Amerika

En az Fransa kadar garip isimleri kullanan Amerika’nın Teksas eyaletinde bulunan Ding Dong kasabasına şaka amaçlı bir karikatür yüzünden bu isim verilmiş.

14. Çöreğibüyük - Tokat

14. Çöreğibüyük - Tokat

Köye bu ismi kim verdiyse teşekkür etmek lazım, çörekleri büyük olduğu için bu ismi almış diyerek başka ihtimalleri düşünmek istemiyoruz.

15. Abazalar - Amasya

15. Abazalar - Amasya

Kuzey Kafkas halkına da Abazalar denmekte ve umuyoruz ki köyün ismi buradan geliyordur.

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16. Condom - Fransa

16. Condom - Fransa

Bir yerleşim yerine bu isimler neden verilir ki derken listemizde yine uçuk kaçık bir isim daha.

17. Saksonya - Almanya

17. Saksonya - Almanya

Listemize yine farklı! Bir isimle Almanya ekleniyor. Umarım kelime anlamı onlarda çok masumdur.

18. Döşeme - Balıkesir

18. Döşeme - Balıkesir

Olur da bu köye yolunuz düşerse “döşemeye gidiyorum” demeyin, eğer bunu derseniz umarım telefonun ucundaki eşiniz ya da partneriniz değildir.

19. Güzelim - Adana

19. Güzelim - Adana

Adana Tufanbeyli’ye bağlı bir mahalle olan Güzelim konum söylerken oldukça sempatik. “Nerdesin?, Güzelimdeyim…”

20. Olur - Erzurum

20. Olur - Erzurum

Erzurum’un bir ilçesi olan Olur nasıl bu ismi aldı bilinmiyor, tahminimce ne denirse “olur” diyen birisi tarafından bu isim verilmiş olabilir.

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21. Vermiş - Amasya

21. Vermiş - Amasya

Listemizde farklı köy isimleriyle Amasya favori şehrimiz oldu aslında. İsim üzerine yoruma gerek yok.

22. Cinali Köyü - Kırıkkale

22. Cinali Köyü - Kırıkkale

Kırıkkale Keskin ilçesine bağlı Cinali Köyü bazılarımıza nostalji yaşamış olabilir.

23. Gerdek - Şanlıurfa

23. Gerdek - Şanlıurfa

Bozova’ya bağlı Gerdek Mahallesine bu ismi kim verdi ama boşluğuna gelmiştir umarım…

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