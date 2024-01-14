Türkiye’de ve Dünyada Her Biri Birbirinden Garip ve Komik Yerleşim Yeri İsimleri
Türkiye’de ve Dünyada Her Biri Birbirinden Garip ve Komik Yerleşim Yeri İsimleri
Uzun yolculukların vazgeçilmez eğlencesi illerin ilçe ve köy isimlerinin yazılı olduğu tabelaları takip etmek hatta en garip olanları ile hatıra fotoğrafı çektirmek. Durum böyle olunca hem Türkiye’de hem de dünyada en garip yerleşim yerlerini sizin için derledik sevgili okur. Sizin de bildiğiniz ama listede bulunmayan yerler varsa yorumlarda buluşalım.
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1. Geydoğan - Amasya
2. Bitche - Fransa
3. Gebeşler - Kocaeli
4. Hell - Norveç
5. İnandık - Çankırı
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6. Fucking - Avusturalya
7. Malaklar - Mersin
8. Anus - Fransa
9. Çıplak - Çanakkale
10. Bacon - Amerika
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11. Tantana - Şanlıurfa
12. Kusura - Afyonkarahisar
13. Ding Dong - Amerika
14. Çöreğibüyük - Tokat
15. Abazalar - Amasya
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16. Condom - Fransa
17. Saksonya - Almanya
18. Döşeme - Balıkesir
19. Güzelim - Adana
20. Olur - Erzurum
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21. Vermiş - Amasya
22. Cinali Köyü - Kırıkkale
23. Gerdek - Şanlıurfa
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