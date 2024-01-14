Türkiye’de ve Dünyada Her Biri Birbirinden Garip ve Komik Yerleşim Yeri İsimleri

Uzun yolculukların vazgeçilmez eğlencesi illerin ilçe ve köy isimlerinin yazılı olduğu tabelaları takip etmek hatta en garip olanları ile hatıra fotoğrafı çektirmek. Durum böyle olunca hem Türkiye’de hem de dünyada en garip yerleşim yerlerini sizin için derledik sevgili okur. Sizin de bildiğiniz ama listede bulunmayan yerler varsa yorumlarda buluşalım.