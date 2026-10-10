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Türkiye'de Görenlerin Denemeye Cesaret Edemediği 6 Lezzet

Türkiye'de Görenlerin Denemeye Cesaret Edemediği 6 Lezzet

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 13:54
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Türkiye mutfağı lezzetiyle nam salsa da ilk kez görenlerin tabağa uzanmadan önce iki kez düşündüğü yemeklerle de dolu. Sakatattan yapılan dolmalardan mağarada olgunlaşan peynire kadar uzanan bu lezzetler, yiyenler için sıradan bir sofra geleneği. Görenler için ise tam bir cesaret sınavı!

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Türkiye'de görenlerin denemeye cesaret edemediği 6 lezzet.

Türkiye'de görenlerin denemeye cesaret edemediği 6 lezzet.

1. Listenin ilk sırasında Adana'nın şırdan dolması var. Küçükbaş hayvanların dört gözlü midesinin bir bölümü olan şırdan temizlendikten sonra yağda pişirilmiş, salça ve baharatla tatlandırılmış pirinç iç harcıyla dolduruluyor, ardından dikilip haşlanıyor. Coğrafi işaret tescilli lezzet tezgâhlarda akşam saatlerinde satılıyor. Esnafa göre şırdan elle yenince tadını buluyor; tuz, pul biber ve kimyonla, yanında ayran ve turşuyla servis ediliyor.

2. Benzer bir mantıkla hazırlanan mumbar dolması ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu sofralarının tanıdık isimlerinden. Temizlenen koyun ya da sığır bağırsağı kıymalı ve pirinçli harçla dolduruluyor. Görüntüsü ilk kez görenleri çekindirse de bölgede en çok aranan yemeklerin başında geliyor.

Kelle paçadan beyin salatasına: Sakatat sofralarının cesaret isteyen klasikleri.

Kelle paçadan beyin salatasına: Sakatat sofralarının cesaret isteyen klasikleri.

3. Kuzu kellesi ve ayağıyla hazırlanan kelle paça çorbası, sarımsaklı sirke ve pul biberle servis ediliyor. Kış aylarında bağışıklığı güçlendirdiği düşünülen çorbanın bu etkisi esnaf ve vatandaş anlatımlarına dayanıyor, kesin bir bilimsel kanıt bulunmuyor. Yine de tezgâhların en kalabalık duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

4. Koç yumurtası, yani bilinen adıyla billur, genellikle ızgarada ya da tavada pişirilen bir sakatat yemeği olarak sofraya geliyor. 

5. Beyin salatası ise haşlanan kuzu beyninin zeytinyağı, limon ve maydanozla soğuk servis edilmesiyle hazırlanıyor. İki yemeğin de adı, denemeyenlerin kafasında soru işareti bırakmaya yetiyor.

Karaman'ın mağarada olgunlaşan "çürük peyniri" Türkiye'nin rokforu olarak biliniyor.

Karaman'ın mağarada olgunlaşan "çürük peyniri" Türkiye'nin rokforu olarak biliniyor.

6. Listenin sonunda kokusu ve görüntüsüyle en çok konuşulan lezzet var: çürük peynir. Karaman'ın Divle köyündeki 36 metre derinliğindeki obruk mağarasında olgunlaşan Divle obruk peyniri, tulumlarda yaklaşık 5 ay bekledikten sonra mağaradaki bakterilerin etkisiyle kırmızımsı bir renk alıyor. Sert kokusu ve küflü kabuğu nedeniyle çoğu kişi ilk lokmadan önce tereddüt ediyor. 2017'de coğrafi işaret tescili alan peynir, rokforla kıyaslandığı için 'Türk rokforu' olarak da anılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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