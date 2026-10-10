Türkiye'de Görenlerin Denemeye Cesaret Edemediği 6 Lezzet
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Türkiye mutfağı lezzetiyle nam salsa da ilk kez görenlerin tabağa uzanmadan önce iki kez düşündüğü yemeklerle de dolu. Sakatattan yapılan dolmalardan mağarada olgunlaşan peynire kadar uzanan bu lezzetler, yiyenler için sıradan bir sofra geleneği. Görenler için ise tam bir cesaret sınavı!
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Türkiye'de görenlerin denemeye cesaret edemediği 6 lezzet.
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Kelle paçadan beyin salatasına: Sakatat sofralarının cesaret isteyen klasikleri.
Karaman'ın mağarada olgunlaşan "çürük peyniri" Türkiye'nin rokforu olarak biliniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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