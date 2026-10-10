Türkiye'de görenlerin denemeye cesaret edemediği 6 lezzet.

1. Listenin ilk sırasında Adana'nın şırdan dolması var. Küçükbaş hayvanların dört gözlü midesinin bir bölümü olan şırdan temizlendikten sonra yağda pişirilmiş, salça ve baharatla tatlandırılmış pirinç iç harcıyla dolduruluyor, ardından dikilip haşlanıyor. Coğrafi işaret tescilli lezzet tezgâhlarda akşam saatlerinde satılıyor. Esnafa göre şırdan elle yenince tadını buluyor; tuz, pul biber ve kimyonla, yanında ayran ve turşuyla servis ediliyor.

2. Benzer bir mantıkla hazırlanan mumbar dolması ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu sofralarının tanıdık isimlerinden. Temizlenen koyun ya da sığır bağırsağı kıymalı ve pirinçli harçla dolduruluyor. Görüntüsü ilk kez görenleri çekindirse de bölgede en çok aranan yemeklerin başında geliyor.