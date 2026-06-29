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Türkiye’de Düzenlenen Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’na Ömer Kutluay ve Darius Karutasu Damga Vurdu

Türkiye’de Düzenlenen Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’na Ömer Kutluay ve Darius Karutasu Damga Vurdu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2026 - 11:12
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Milli Takımımız, Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu’nda oynadığı Yeni Zelanda ve Slovenya maçlarını kazanarak grupta liderliğe yükseldi. Milli Takımın iki genç yıldızı Ömer Kutluay ve Darius Karutasu ise performanslarıyla turnuvaya damga vurdu.

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Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenmeye devam ediyor.

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenmeye devam ediyor.

Milli Takımımız, Yeni Zelanda’dan sonra Slovenya’yı da yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü. Basketbol U17 Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Şampiyonası’na istatistikleriyle damga vuran isimler ise İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay ve Darius Karutasu oldu.

Ömer Kutluay, 32.5 sayı ortalaması ve 9.5 asist ortalamasıyla zirvede yer aldı. Darius Karutasu ise 12.5 ribaunt ortalamasıyla bu kategoride zirvenin sahibi oldu.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da turnuvayı takip etti.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da turnuvayı takip etti.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da U17 Milli Takımı'ndaki Ömer Kutluay ve Darius Karutasu hakkındaki görüşlerini paylaştı:

'Aslında U17 Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmiyor olsaydı, mevcut kadrodan bir ya da iki oyuncuyu A Milli Takım aday kadrosuna davet etmeyi düşünüyordum. Ancak Dünya Şampiyonası aynı tarihlere denk geldi.

Şu anda öncelikli beklentimiz U17 Milli Takımımızın Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanması. Ardından ağustos ayındaki kamp döneminde bir ya da iki oyuncuyu A Milli Takım kadrosuna dahil edebiliriz.

17 yaş elbette çok genç bir yaş. Ancak gerçekten gelecek vadeden iki oyuncumuz var. Onların durumunu önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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