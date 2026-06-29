Türkiye’de Düzenlenen Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’na Ömer Kutluay ve Darius Karutasu Damga Vurdu

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da U17 Milli Takımı'ndaki Ömer Kutluay ve Darius Karutasu hakkındaki görüşlerini paylaştı:

'Aslında U17 Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmiyor olsaydı, mevcut kadrodan bir ya da iki oyuncuyu A Milli Takım aday kadrosuna davet etmeyi düşünüyordum. Ancak Dünya Şampiyonası aynı tarihlere denk geldi.

Şu anda öncelikli beklentimiz U17 Milli Takımımızın Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanması. Ardından ağustos ayındaki kamp döneminde bir ya da iki oyuncuyu A Milli Takım kadrosuna dahil edebiliriz.

17 yaş elbette çok genç bir yaş. Ancak gerçekten gelecek vadeden iki oyuncumuz var. Onların durumunu önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz.'