Türkiye’de Düzenlenen Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’na Ömer Kutluay ve Darius Karutasu Damga Vurdu
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Milli Takımımız, Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu’nda oynadığı Yeni Zelanda ve Slovenya maçlarını kazanarak grupta liderliğe yükseldi. Milli Takımın iki genç yıldızı Ömer Kutluay ve Darius Karutasu ise performanslarıyla turnuvaya damga vurdu.
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Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenmeye devam ediyor.
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A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da turnuvayı takip etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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