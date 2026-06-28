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VNL Erkekler Polonya-Arjantin Maçında Rekor Kırıldı: İlk Set 48-50 Bitti

VNL Erkekler Polonya-Arjantin Maçında Rekor Kırıldı: İlk Set 48-50 Bitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 23:27
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Voleybol Milletler Ligi (VNL) Erkekler'de Polonya ile Arjantin arasında oynanan mücadele, tarihe geçen bir ilk sete sahne oldu. Büyük çekişmeye sahne olan açılış setini Arjantin 50-48 kazanırken, bu skor VNL tarihinde oynanan en unutulmaz setlerden biri olarak kayıtlara geçti.

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Tek sette 98 sayı izlettiler.

Tek sette 98 sayı izlettiler.

Voleybol Milletler Ligi'nde Polonya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, ilk setiyle tarihe geçti. Büyük heyecana sahne olan mücadelede iki takım toplam 98 sayı oynarken, Arjantin 50-48'lik skorla seti kazanarak VNL tarihinin en uzun ve en çekişmeli açılış setlerinden birine imza attı.

Rekor bizdeydi!

Rekor bizdeydi!

Arjantin ile Polonya arasında oynanan 50-48'lik ilk set, Voleybol Milletler Ligi (VNL) tarihindeki önceki rekoru da geride bıraktı. Daha önce en uzun VNL seti, 2024 yılında Türkiye ile Almanya arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde yaşanmış, Türkiye'nin 44-42 kazandığı bölüm organizasyon tarihinin en uzun seti olarak kayıtlara geçmişti. 50-48'lik sonuçla bu rekor da tarihe karışmış oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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