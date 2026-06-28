VNL Erkekler Polonya-Arjantin Maçında Rekor Kırıldı: İlk Set 48-50 Bitti

Arjantin ile Polonya arasında oynanan 50-48'lik ilk set, Voleybol Milletler Ligi (VNL) tarihindeki önceki rekoru da geride bıraktı. Daha önce en uzun VNL seti, 2024 yılında Türkiye ile Almanya arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde yaşanmış, Türkiye'nin 44-42 kazandığı bölüm organizasyon tarihinin en uzun seti olarak kayıtlara geçmişti. 50-48'lik sonuçla bu rekor da tarihe karışmış oldu.