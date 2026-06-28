VNL Erkekler Polonya-Arjantin Maçında Rekor Kırıldı: İlk Set 48-50 Bitti
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Voleybol Milletler Ligi (VNL) Erkekler'de Polonya ile Arjantin arasında oynanan mücadele, tarihe geçen bir ilk sete sahne oldu. Büyük çekişmeye sahne olan açılış setini Arjantin 50-48 kazanırken, bu skor VNL tarihinde oynanan en unutulmaz setlerden biri olarak kayıtlara geçti.
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Tek sette 98 sayı izlettiler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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