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Türkiye'de Çalışanların Yüzde 66'sı İşinden, Maaşından Memnun Değil!

Türkiye'de Çalışanların Yüzde 66'sı İşinden, Maaşından Memnun Değil!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 18:21

2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Özel şirketler ise çalışanlarının maaşlarına değişen tutarlarda zam yaptı. Çalışanların çoğu, zamlı maaşlarını şubat ayının başında alabildi. Fortune Türkiye'nin aktardığına göre istihdam platformu Eleman.net, 2025 zam oranlarına dair bir anket çalışması düzenledi. 

Anketin sonucunda şirketlerin ne kadar zam yaptığı, çalışanların ise memnuniyet oranları ortaya çıktı. Ayrıca ankette, erkeklerin kadınlardan daha fazla zam aldığı görüldü.

Kaynak: Fortune Türkiye

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2025 zamlı maaş memnuniyet anketi düzenlendi.

2025 zamlı maaş memnuniyet anketi düzenlendi.

İstihdam platformu Eleman.net, 2025 yılı zam oranlarına dair işverenler ve çalışanlarla bir anket düzenledi. Ankette çalışanlara “Asgari ücret zammı sonrası maaşınızda ne oranda artış oldu?” sorusu yöneltildi. 

Soruya cevap olarak çalışanların yüzde 23'ü maaşlarının yüzde 10'dan az arttığını belirtti. Yüzde 19'u ise maaşlarında yüzde 10 ila 20 arasında bir artış yapıldığını aktardı.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken özel sektörde de en çok yüzde 20 ila 30 arasında bir zam yapıldı. Anketi cevaplandıran çalışanların yüzde 24'lük bir kısmı 20 ila 30 arasında bir zam aldığını belirtti.

Yüzde 30 ila 40 arasında zam alanların oranı yüzde 23, yüzde 40 ila 50 arasında zam alanların oranı ise yüzde 8 oldu.

Çalışanların yüzde 79'u aldığı zamdan memnun değil.

Çalışanların yüzde 79'u aldığı zamdan memnun değil.

Eleman.net'in anketine katılan çalışanların yüzde 79'u aldıkları zamdan memnun olmadıklarını belirtti. Yapılan zam oranlarının, ihtiyaçlarını karşılamadığına dikkat çektiler.

Ayrıca çalışanların yüzde 66'sı aldıkları zam oranını gördükten sonra iş değiştirmeyi düşündüklerini belirtti.

Buna karşılık, işverenlerin yüzde 74'ü yeterli oranda zam yaptığı görüşünde. 'Yaptığınız ücret zammının çalışanlarınızın beklentilerini karşıladığını düşünüyor musunuz?” sorusuna işverenlerin yüzde 74'ü 'evet' cevabını veriyor.

Erkekler, kadınlardan daha fazla zam aldı.

Erkekler, kadınlardan daha fazla zam aldı.

Anket kapsamında çalışanların cinsiyetleri de dikkate alındı. Kadın çalışanların yüzde 28'i, erkek çalışanların ise yüzde 20'si yüzde 10'dan az zam aldığını açıkladı. Yani düşük zam alanların çoğunlukla kadın olduğu görüldü.

Yüzde 40 ila 50 arasında zam alanların oranı ise erkeklerde daha fazlaydı. Kadınların yüzde 5'i, erkeklerin yüzde 9'u bu oranda zam aldı.

En çok zam veren sektör belli oldu.

En çok zam veren sektör belli oldu.

Ankette ayrıca çalışanların sektörleri de dikkate alındı. Yüzde 50'den fazla zam alan çok fazla çalışan olmasa da bu çalışanların en çok 'elektrik ve elektronik, iş güvenliği, dağıtım, lojistik, üretim' sektörlerinde olduğu görüldü. 

İkinci en yüksek zam oranı ise 'otomotiv, gıda, güvenlik, inşaat' sektörlerinde verildi. 

Çalışanlar ayrıca “Asgari ücrete ikinci zam gelmese dahi işvereninizden ara zam talep edecek misiniz?” sorusuna cevap verdi. Çalışanların yüzde 63'ü ara zam talebinde bulunacağını belirtti.

Bayramda ikramiye verilecek mi?

Bayramda ikramiye verilecek mi?

İşverenlere son olarak 'Önümüzdeki bayramlarda çalışanlarınıza ikramiye verecek misiniz?” sorusu yöneltildi. İşverenler, bu soruya yüzde 53 oranında 'evet' yüzde 43 oranında ise 'hayır' cevabını verdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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