Türkiye'de Çalışanların Yüzde 66'sı İşinden, Maaşından Memnun Değil!

Ankette ayrıca çalışanların sektörleri de dikkate alındı. Yüzde 50'den fazla zam alan çok fazla çalışan olmasa da bu çalışanların en çok 'elektrik ve elektronik, iş güvenliği, dağıtım, lojistik, üretim' sektörlerinde olduğu görüldü.

İkinci en yüksek zam oranı ise 'otomotiv, gıda, güvenlik, inşaat' sektörlerinde verildi.

Çalışanlar ayrıca “Asgari ücrete ikinci zam gelmese dahi işvereninizden ara zam talep edecek misiniz?” sorusuna cevap verdi. Çalışanların yüzde 63'ü ara zam talebinde bulunacağını belirtti.