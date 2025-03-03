Türkiye'de Çalışanların Yüzde 66'sı İşinden, Maaşından Memnun Değil!
Türkiye'de Çalışanların Yüzde 66'sı İşinden, Maaşından Memnun Değil!
2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Özel şirketler ise çalışanlarının maaşlarına değişen tutarlarda zam yaptı. Çalışanların çoğu, zamlı maaşlarını şubat ayının başında alabildi. Fortune Türkiye'nin aktardığına göre istihdam platformu Eleman.net, 2025 zam oranlarına dair bir anket çalışması düzenledi.
Anketin sonucunda şirketlerin ne kadar zam yaptığı, çalışanların ise memnuniyet oranları ortaya çıktı. Ayrıca ankette, erkeklerin kadınlardan daha fazla zam aldığı görüldü.
Kaynak: Fortune Türkiye
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2025 zamlı maaş memnuniyet anketi düzenlendi.
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Çalışanların yüzde 79'u aldığı zamdan memnun değil.
Erkekler, kadınlardan daha fazla zam aldı.
En çok zam veren sektör belli oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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