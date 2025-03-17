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Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Testinde Full Çekebilecek misin?

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Testinde Full Çekebilecek misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 17:01

Cumhuriyet tarihimiz, hem büyük zaferlerle hem de önemli olaylarla dolu bir dönemi kapsıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bu yolculuk, Türkiye'nin modernleşme sürecine ve çağdaş bir ülke olma hedeflerine ulaşmasına öncülük etti. Peki sen, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine ne kadar hakimsin? Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarını biliyor musun?

Hadi teste!

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1. Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı hangi yılda yapılmıştır?

1. Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı hangi yılda yapılmıştır?

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi hangisidir?

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi hangisidir?

3. Cumhuriyetin ilk Dışişleri Bakanı kimdir?

3. Cumhuriyetin ilk Dışişleri Bakanı kimdir?

4. Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde zaferle sonuçlanan savaş hangisidir?

4. Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde zaferle sonuçlanan savaş hangisidir?

5. Türkiye Cumhuriyeti’nde halifelik hangi yıl kaldırılmıştır?

5. Türkiye Cumhuriyeti’nde halifelik hangi yıl kaldırılmıştır?
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6. Cumhuriyet döneminin ilk büyük sanayi hamlesi hangisidir?

6. Cumhuriyet döneminin ilk büyük sanayi hamlesi hangisidir?

7. Türk kadınlarına belediye seçimlerine katılma hakkı hangi yıl verilmiştir?

7. Türk kadınlarına belediye seçimlerine katılma hakkı hangi yıl verilmiştir?

8. Cumhuriyet dönemi "Misak-ı Milli" hangi olayla sonuçlanmıştır?

8. Cumhuriyet dönemi "Misak-ı Milli" hangi olayla sonuçlanmıştır?

9. Hatay'ın Türkiye'ye katılması hangi yıl gerçekleşmiştir?

9. Hatay'ın Türkiye'ye katılması hangi yıl gerçekleşmiştir?

10. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik politikaları hangi anlayışla şekillendi?

10. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik politikaları hangi anlayışla şekillendi?
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11. Hangi gelişme Türkiye'nin laikleşme sürecindeki önemli adımlardan biridir?

11. Hangi gelişme Türkiye'nin laikleşme sürecindeki önemli adımlardan biridir?

12. İzmir İktisat Kongresi hangi yıl toplanmıştır?

12. İzmir İktisat Kongresi hangi yıl toplanmıştır?

13. Atatürk ilkeleri arasında yer alan Halkçılık neyi ifade eder?

13. Atatürk ilkeleri arasında yer alan Halkçılık neyi ifade eder?

14. Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimlerden biri olan "Şapka İnkılabı" hangi yılda yapılmıştır?

14. Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimlerden biri olan "Şapka İnkılabı" hangi yılda yapılmıştır?

15. Cumhuriyet döneminin ilk Genelkurmay Başkanı kimdir?

15. Cumhuriyet döneminin ilk Genelkurmay Başkanı kimdir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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