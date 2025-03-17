Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Testinde Full Çekebilecek misin?

Cumhuriyet tarihimiz, hem büyük zaferlerle hem de önemli olaylarla dolu bir dönemi kapsıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bu yolculuk, Türkiye'nin modernleşme sürecine ve çağdaş bir ülke olma hedeflerine ulaşmasına öncülük etti. Peki sen, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine ne kadar hakimsin? Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarını biliyor musun?

Hadi teste!