Türk Rock Tarihine Damga Vuran 14 Efsane Parça

Türk rock dünyasında öyle vokaller var ki… Bir tek cümleyle darmadağın ediyorlar, ya da tam tersi, toparlayıp sarıyorlar. Sesleriyle hem anlatıyorlar, hem de susturuyorlar. işte tam da o sesiyle içimize işleyen, yıllardır kulaklarımızdan eksilmeyen, kalbimizde yankı bulan 14 efsane Türk rock parçasını topladık.

Aşağı doğru kaydır, biraz içini açalım.

👇