Türk Rock Tarihine Damga Vuran 14 Efsane Parça
Türk rock dünyasında öyle vokaller var ki… Bir tek cümleyle darmadağın ediyorlar, ya da tam tersi, toparlayıp sarıyorlar. Sesleriyle hem anlatıyorlar, hem de susturuyorlar. işte tam da o sesiyle içimize işleyen, yıllardır kulaklarımızdan eksilmeyen, kalbimizde yankı bulan 14 efsane Türk rock parçasını topladık.
Aşağı doğru kaydır, biraz içini açalım.
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1. Yavuz Çetin – Yaşamak İstemem
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3. Vega – Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı
4. Mor ve Ötesi - Parti
5. Şebnem Ferah – Okyanus
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6. Hayko Cepkin – Geç Kaldım
7. Dr. Skull - Her Şey Yolunda
8. Kurban – Yalan
9. "Üç Nokta Bir - Dediler Ki"
10. Duman – Haberin Yok Ölüyorum
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11. Pentagram – Sonsuz
12. Özlem Tekin - Dağları Deldim
13. Ogün Sanlısoy – Hadi Beni Güldür
14. Redd - Falan Filan
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