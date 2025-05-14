onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Türk Rock Tarihine Damga Vuran 14 Efsane Parça

etiket Türk Rock Tarihine Damga Vuran 14 Efsane Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 23:30

Türk rock dünyasında öyle vokaller var ki… Bir tek cümleyle darmadağın ediyorlar, ya da tam tersi, toparlayıp sarıyorlar. Sesleriyle hem anlatıyorlar, hem de susturuyorlar.  işte tam da o sesiyle içimize işleyen, yıllardır kulaklarımızdan eksilmeyen, kalbimizde yankı bulan 14 efsane Türk rock parçasını topladık.

Aşağı doğru kaydır, biraz içini açalım.

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yavuz Çetin – Yaşamak İstemem

2.

3. Vega – Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı

4. Mor ve Ötesi - Parti

5. Şebnem Ferah – Okyanus

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hayko Cepkin – Geç Kaldım

7. Dr. Skull - Her Şey Yolunda

8. Kurban – Yalan

9. "Üç Nokta Bir - Dediler Ki"

10. Duman – Haberin Yok Ölüyorum

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Pentagram – Sonsuz

12. Özlem Tekin - Dağları Deldim

13. Ogün Sanlısoy – Hadi Beni Güldür

14. Redd - Falan Filan

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
sabrina
sabrina
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın