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Türk Popunun Arşa Çıktığı Yıl 2010: Bu Şarkıları Görünce Koca Bir Ah Çekeceksin

etiket Türk Popunun Arşa Çıktığı Yıl 2010: Bu Şarkıları Görünce Koca Bir Ah Çekeceksin

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 22:00

Türk popunun arşa çıktığı yıl olan 2010'da dinlediğimiz şarkılar...

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1. Hande Yener - Sopa

2. Tarkan - Öp

3. Gülşen - Ezberbozan

4. Demet Akalın - Tecrübe

5. Sertab Erener - Koparılan Çiçekler

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6. Serdar Ortaç - Poşet

7. Ozan Doğulu & Sıla - Alain Delon

8. Bengü - Sırada Sen Varsın

9. Soner Sarıkabadayı - Pas

10. Berkay - Taburcu

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11. Ziynet Salı - Rüya

12. Ferhat Göçer - Üzüm

13. Gripin - Durma Yağmur Durma

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