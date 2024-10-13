Türk Popunun Arşa Çıktığı Yıl 2010: Bu Şarkıları Görünce Koca Bir Ah Çekeceksin
Türk Popunun Arşa Çıktığı Yıl 2010: Bu Şarkıları Görünce Koca Bir Ah Çekeceksin
Türk popunun arşa çıktığı yıl olan 2010'da dinlediğimiz şarkılar...
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1. Hande Yener - Sopa
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2. Tarkan - Öp
3. Gülşen - Ezberbozan
4. Demet Akalın - Tecrübe
5. Sertab Erener - Koparılan Çiçekler
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6. Serdar Ortaç - Poşet
7. Ozan Doğulu & Sıla - Alain Delon
8. Bengü - Sırada Sen Varsın
9. Soner Sarıkabadayı - Pas
10. Berkay - Taburcu
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