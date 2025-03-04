Türk Müziğinin Ta Kendisi, Onun Gibisi Gelmedi Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Zeki Müren

Müziğin efsanelerini konuştuğumuz bu seride, bu hafta adeta bir yıldız gibi parlayan, sesiyle gönülleri titreten ve sahneye adım attığı anda herkesi büyüleyen bir isim var: Zeki Müren!

Sanat Güneşi'miz Zeki Müren, sadece sesiyle değil, duruşuyla, kıyafetleriyle, sahnedeki zarafetiyle de bir döneme damgasını vurdu. Bugün hâlâ şarkılarıyla ruhumuzu okşayan bu büyük sanatçıyı yakından tanıyalım! 🎤✨