Türk Müziğinin Ta Kendisi, Onun Gibisi Gelmedi Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Zeki Müren
Türk Müziğinin Ta Kendisi, Onun Gibisi Gelmedi Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Zeki Müren
Müziğin efsanelerini konuştuğumuz bu seride, bu hafta adeta bir yıldız gibi parlayan, sesiyle gönülleri titreten ve sahneye adım attığı anda herkesi büyüleyen bir isim var: Zeki Müren!
Sanat Güneşi'miz Zeki Müren, sadece sesiyle değil, duruşuyla, kıyafetleriyle, sahnedeki zarafetiyle de bir döneme damgasını vurdu. Bugün hâlâ şarkılarıyla ruhumuzu okşayan bu büyük sanatçıyı yakından tanıyalım! 🎤✨
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Bursa’dan Türkiye’ye yayılan bir efsane!
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TRT’nin kapısını araladığı o gün...
Bu öyle bir başarıydı ki, 1 Ocak 1951’de İstanbul Radyosu’nda ilk konserini verdi.
Türkiye’ye onu tanıtan plak!
15 yıl boyunca radyodan hiç eksik olmadı.
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Ve sahneye adım attığı o büyük gün!
Kendi tasarladığı sahne kıyafetleriyle, saz heyetine tek tip kıyafet giydirme fikriyle ve sahne düzenlemeleriyle tam bir yenilikçiydi.
11 yıl boyunca Maksim Gazinosu’nu salladı 🎤
Royal Albert Hall’da sahne alan ilk Türk sanatçı!
İlk Altın Plak ödülü onun!
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On yedi yaşında ilk bestesi olan "Zehretme Hayatı Bana Cânânım"ı yaptı. Ve sonrasında 300’den fazla beste bıraktı.
Sevdiğimiz şarkılarının çoğu da ona ait:
1957-1958 yıllarında yedek subay olarak askerliğini yaptı. O dönem müziğe ara vermedi ve halk onu "Müziğin Paşası" olarak anmaya başladı.
Zeki Müren, müziğin yanı sıra beyaz perdede de bir yıldızdı!
Ve 1991’de Devlet Sanatçısı unvanını aldı!
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Hayatının son 6 yılında kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle sahnelerden uzaklaştı.
Zeki Müren bugün yaşasaydı 94 yaşında olacaktı.
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