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Türk Müziğinin Ta Kendisi, Onun Gibisi Gelmedi Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Zeki Müren

etiket Türk Müziğinin Ta Kendisi, Onun Gibisi Gelmedi Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Zeki Müren

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 23:16

Müziğin efsanelerini konuştuğumuz bu seride, bu hafta adeta bir yıldız gibi parlayan, sesiyle gönülleri titreten ve sahneye adım attığı anda herkesi büyüleyen bir isim var: Zeki Müren!

Sanat Güneşi'miz Zeki Müren, sadece sesiyle değil, duruşuyla, kıyafetleriyle, sahnedeki zarafetiyle de bir döneme damgasını vurdu. Bugün hâlâ şarkılarıyla ruhumuzu okşayan bu büyük sanatçıyı yakından tanıyalım! 🎤✨

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Bursa’dan Türkiye’ye yayılan bir efsane!

Bursa’dan Türkiye’ye yayılan bir efsane!

6 Aralık 1931’de Bursa’da dünyaya geldi. Daha çocukken bile sesiyle herkesi mest ediyordu. Okuldaki öğretmenleri bile 'Bu çocuk farklı' diyordu. E haklılardı!

TRT’nin kapısını araladığı o gün...

TRT’nin kapısını araladığı o gün...

Henüz üniversite öğrencisiyken, 1950 yılında TRT İstanbul Radyosu’nun açtığı ve tam 186 kişinin katıldığı solist sınavına girdi. Ve ne oldu dersiniz? Birincilikle kazandı!

Bu öyle bir başarıydı ki, 1 Ocak 1951’de İstanbul Radyosu’nda ilk konserini verdi.

Bu öyle bir başarıydı ki, 1 Ocak 1951’de İstanbul Radyosu’nda ilk konserini verdi.

Hamiyet Yüceses bile yayını dinleyip hemen arayıp tebrik etti. O an, Türk müziği için bir dönüm noktasıydı!

Türkiye’ye onu tanıtan plak!

Türkiye’ye onu tanıtan plak!

O dönemde TRT İstanbul Radyosu Anadolu’da net olarak dinlenemiyordu. Ama klarnet virtüözü Şükrü Tunar, Zeki Müren’i alıp Yeşilköy’deki plak fabrikasına götürdü.

Ve boom! Muhabbet Kuşu adlı şarkısıyla plağa sesi kazındı. İşte bu plak, Zeki Müren’i tüm Türkiye’ye tanıttı!

15 yıl boyunca radyodan hiç eksik olmadı.

15 yıl boyunca radyodan hiç eksik olmadı.

İlk plak, ilk konser derken, Zeki Müren tam 15 yıl boyunca TRT’de düzenli olarak eserler seslendirdi. Radyo programlarının çoğu canlı yayınlanıyordu ve milyonlarca insan onu dinlemek için saatlerini ayarlıyordu.

Böyle bir etkiyi bugün hangi sanatçı yapabiliyor, bir düşünelim...

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Ve sahneye adım attığı o büyük gün!

Ve sahneye adım attığı o büyük gün!

Radyo konserlerinden sonra, sıra sahneye çıkmaya gelmişti. İlk sahne konserini 26 Mayıs 1955’te verdi. Ve sahneye adım attığı andan itibaren bir şey netleşti: Bu kişi, sadece sesiyle değil, sahne duruşuyla da bir efsane!

Kendi tasarladığı sahne kıyafetleriyle, saz heyetine tek tip kıyafet giydirme fikriyle ve sahne düzenlemeleriyle tam bir yenilikçiydi.

Kendi tasarladığı sahne kıyafetleriyle, saz heyetine tek tip kıyafet giydirme fikriyle ve sahne düzenlemeleriyle tam bir yenilikçiydi.

T-podyumu Türkiye’de ilk kullanan kişi oydu!

11 yıl boyunca Maksim Gazinosu’nu salladı 🎤

11 yıl boyunca Maksim Gazinosu’nu salladı 🎤

İstanbul’un en prestijli sahnelerinden biri olan Maksim Gazinosu'nda tam 11 yıl boyunca Behiye Aksoy ile dönüşümlü olarak sahne aldı.

Her akşam sahnede, sadece sesiyle değil, kıyafetleriyle de olay oluyordu. Pelerinler, parlak taşlı sahne kostümleri, makyaj, dikkat çeken saç modelleri…

Bugün bile onun tarzı konuşuluyorsa, Zeki Müren gerçekten bir ikon!

Royal Albert Hall’da sahne alan ilk Türk sanatçı!

Royal Albert Hall’da sahne alan ilk Türk sanatçı!

Yetmedi, 1976’da Londra’daki Royal Albert Hall’da konser verdi! Böylece bu sahnede konser veren ilk Türk sanatçı olarak tarihe geçti.

Yani dünya çapında bile sanatıyla iz bıraktı.

İlk Altın Plak ödülü onun!

İlk Altın Plak ödülü onun!

1955 yılında Manolyam şarkısıyla Türkiye’nin ilk Altın Plak ödülünü kazanan sanatçı oldu.

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On yedi yaşında ilk bestesi olan "Zehretme Hayatı Bana Cânânım"ı yaptı. Ve sonrasında 300’den fazla beste bıraktı.

Sevdiğimiz şarkılarının çoğu da ona ait:

Sevdiğimiz şarkılarının çoğu da ona ait:

🎶 Şimdi Uzaklardasın

🎶 Manolyam

🎶 Elbet Bir Gün Buluşacağız

🎶 Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin

Bugün bile her düğünde, her veda gecesinde, her nostaljik anda onu dinliyoruz!

1957-1958 yıllarında yedek subay olarak askerliğini yaptı. O dönem müziğe ara vermedi ve halk onu "Müziğin Paşası" olarak anmaya başladı.

1957-1958 yıllarında yedek subay olarak askerliğini yaptı. O dönem müziğe ara vermedi ve halk onu "Müziğin Paşası" olarak anmaya başladı.

Bu lakabı ilk kez 1969 Aspendos konserinden sonra Antalya halkı ona taktı!

Zeki Müren, müziğin yanı sıra beyaz perdede de bir yıldızdı!

Zeki Müren, müziğin yanı sıra beyaz perdede de bir yıldızdı!

1954’te Beklenen Şarkı filmiyle sinema kariyerine adım attı. Şarkılarla süslenmiş, müziği merkeze alan bu filmler o dönemin en çok izlenen yapımları oldu.

Ve 1991’de Devlet Sanatçısı unvanını aldı!

Ve 1991’de Devlet Sanatçısı unvanını aldı!

Sanatına yıllarca verdiği emek sonunda 1991 yılında “Devlet Sanatçısı” seçildi. O artık sadece halkın değil, resmen devletin de sanatçısıydı.

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Hayatının son 6 yılında kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle sahnelerden uzaklaştı.

Hayatının son 6 yılında kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle sahnelerden uzaklaştı.

Bodrum’daki evinde yaşamını sürdürdü. 24 Eylül 1996’da, TRT İzmir Televizyonu’nda kendisi için hazırlanan özel program sırasında geçirdiği kalp kriziyle aramızdan ayrıldı.

Zeki Müren bugün yaşasaydı 94 yaşında olacaktı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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