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Türk Mutfağını Ne Kadar İyi Tanıyorsun?

etiket Türk Mutfağını Ne Kadar İyi Tanıyorsun?

godot
godot - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 17:01

Türk mutfağı benden sorulur diyorsan doğru yerdesin! Bakalım ne kadar başarılı olacaksın... 

Hazırsan başlayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hangi Türk yemeği assla pidesiz servis edilmez?

1. Hangi Türk yemeği assla pidesiz servis edilmez?

2. Söyle bakalım. Kuymak hangi yöremize ait bir yemektir?

2. Söyle bakalım. Kuymak hangi yöremize ait bir yemektir?

3. En güzel mezelerden biri olan humusun ana malzemesi nedir?

3. En güzel mezelerden biri olan humusun ana malzemesi nedir?

4. Kuru fasulyeyi bambaşka bir seviyeye taşıyan pastırmanın ana vatanı neresi peki?

4. Kuru fasulyeyi bambaşka bir seviyeye taşıyan pastırmanın ana vatanı neresi peki?

5. Görseldeki yemeğin ismini biliyor musun?

5. Görseldeki yemeğin ismini biliyor musun?
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6. Gaziantep ve Şanlıurfa usulü lahmacunun temel farkı nedir sence?

6. Gaziantep ve Şanlıurfa usulü lahmacunun temel farkı nedir sence?

7. Hangi Türk tatlısı şerbet içermez?

7. Hangi Türk tatlısı şerbet içermez?

8. Son olarak, Türk mutfağının en güzel çorbalarından tarhananın ana malzemesi hangi tahıldır?

8. Son olarak, Türk mutfağının en güzel çorbalarından tarhananın ana malzemesi hangi tahıldır?
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Daha iyi olabilir.

Sen Türk mutfağına hakimsin. Ama daha çok yeme alanıyla ilgilisin. 😄 Yapma aşaması henüz ilgini çekmiyor. Fakat bu testten sonra hırslanıp her detayı tek tek öğreneceğine hiç şüphemiz yok...

Güzeeeeeel...

Sen Türk mutfağının büyük bölümüne hakimsin. Hem yemek yemeyi hem de yapma aşamalarını öğrenmeyi seviyorsun. Ufak tefek detayları kaçırsan da doğru yoldasın. Böyle devam.

Kusursuz.

Kusursuz bir performans... Türk mutfağına öyle hakimsin ki, seni tanımayan biri 100 yıldır yaşadığını ve tüm süreçleri öğrendiğini düşünebilir. Türk mutfağının küçük detayları ve büyük lezzetleri hepsi senin dağarcığında.

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