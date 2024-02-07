Türk Mutfağını Ne Kadar İyi Tanıyorsun?
Türk Mutfağını Ne Kadar İyi Tanıyorsun?
Türk mutfağı benden sorulur diyorsan doğru yerdesin! Bakalım ne kadar başarılı olacaksın...
Hazırsan başlayalım.
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1. Hangi Türk yemeği assla pidesiz servis edilmez?
2. Söyle bakalım. Kuymak hangi yöremize ait bir yemektir?
3. En güzel mezelerden biri olan humusun ana malzemesi nedir?
4. Kuru fasulyeyi bambaşka bir seviyeye taşıyan pastırmanın ana vatanı neresi peki?
5. Görseldeki yemeğin ismini biliyor musun?
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6. Gaziantep ve Şanlıurfa usulü lahmacunun temel farkı nedir sence?
7. Hangi Türk tatlısı şerbet içermez?
8. Son olarak, Türk mutfağının en güzel çorbalarından tarhananın ana malzemesi hangi tahıldır?
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