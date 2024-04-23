Turistlerin Gittikleri İçin Binbir Kere Pişman Oldukları 15 En Popüler Turist Destinasyonu
Turistlerin Gittikleri İçin Binbir Kere Pişman Oldukları 15 En Popüler Turist Destinasyonu
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Konu turizm olunca ülkemiz oldukça popüler. Bununla beraber dünyada Türkiye kadar popüler olan birçok turist mekanı bulunuyor. Peki, turistlerin gittiklerine pişman oldukları yerler nereler? Gelin beraber bakalım.
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1. "Kahire güzel ama insanları çok kötü. Özellikle kadınsanız asla düşünmeyin bile."
2. "Kazablanka da Kahire'den çok farklı değil."
3. "Hollywood düşündüğünüz gibi zenginlerin takıldığı bir yer değil. Suç ve pislik ile kaplı bir mahalle sadece."
4. "Bahamalar'da bulunan Nassau'da neredeyse bütün gezi gemileri duruyor ama kasaba sadece sana pahalı eşyalar satmaya çalışan tiplerle dolu."
5. "Hindistan'da gezilecek yer çok ama asla gitmenizi önermem."
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6. "Fas gerçekten çok güzel ama içerisindeki insanlar turistler için imkansız hale getiriyor."
7. "Birçok kişinin hayallerini bozacağım ama Paris aşkın şehri değil ve etraf pislik ve fare dolu."
8. "Meksika'da bulunan Cabo San Lucas gerçekten çok güzel ama yaşam güvenliğinizi görmezden gelebilirseniz."
9. "Bütün gösterilen o büyük binaları geçersek Dubai bildiğiniz bir çöl."
10. "Niagara Şelalesi çok güzel deniyor ama benim tecrübeme göre oldukça normal bir şelaleydi."
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11. "Venedik çok romantik gibi geliyor ama bütün şehir balık kokuyor."
12. "Küba, sigarası, kahvesi ve geceleriyle ünlü ama turist alanlarının dışına çıktığınız anda hayatınız için endişe duymaya başlıyorsunuz."
13. "İngiltere'ye gitmek kulağa havalı geliyor ama gerçekte yemekler çok kötü, her şey çok pahalı ve haftanın en az 5 günü yağmur yağıyor."
14. "Times Meydanı neden bu kadar popüler hiç anlamamışımdır."
15. "Bahamalar, sıcak, pahalı ve oldukça küçük."
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