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Turistlerin Gittikleri İçin Binbir Kere Pişman Oldukları 15 En Popüler Turist Destinasyonu

Turistlerin Gittikleri İçin Binbir Kere Pişman Oldukları 15 En Popüler Turist Destinasyonu

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 14:01

Konu turizm olunca ülkemiz oldukça popüler. Bununla beraber dünyada Türkiye kadar popüler olan birçok turist mekanı bulunuyor. Peki, turistlerin gittiklerine pişman oldukları yerler nereler? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kahire güzel ama insanları çok kötü. Özellikle kadınsanız asla düşünmeyin bile."

1. "Kahire güzel ama insanları çok kötü. Özellikle kadınsanız asla düşünmeyin bile."

2. "Kazablanka da Kahire'den çok farklı değil."

2. "Kazablanka da Kahire'den çok farklı değil."

'Şehir güzel ama içerisinde gezerken sürekli tehlikedesiniz.'

3. "Hollywood düşündüğünüz gibi zenginlerin takıldığı bir yer değil. Suç ve pislik ile kaplı bir mahalle sadece."

3. "Hollywood düşündüğünüz gibi zenginlerin takıldığı bir yer değil. Suç ve pislik ile kaplı bir mahalle sadece."

4. "Bahamalar'da bulunan Nassau'da neredeyse bütün gezi gemileri duruyor ama kasaba sadece sana pahalı eşyalar satmaya çalışan tiplerle dolu."

4. "Bahamalar'da bulunan Nassau'da neredeyse bütün gezi gemileri duruyor ama kasaba sadece sana pahalı eşyalar satmaya çalışan tiplerle dolu."

'Birisi yanına gelmeden iki dakika yürüyemiyorsun bile.'

5. "Hindistan'da gezilecek yer çok ama asla gitmenizi önermem."

5. "Hindistan'da gezilecek yer çok ama asla gitmenizi önermem."

'Özellikle de bir kadınsanız lütfen uzak durun.'

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6. "Fas gerçekten çok güzel ama içerisindeki insanlar turistler için imkansız hale getiriyor."

6. "Fas gerçekten çok güzel ama içerisindeki insanlar turistler için imkansız hale getiriyor."

'Ülkede birçok garip tip var ve özellikle kadınları taciz etmeleri ile tanınıyorlar.'

7. "Birçok kişinin hayallerini bozacağım ama Paris aşkın şehri değil ve etraf pislik ve fare dolu."

7. "Birçok kişinin hayallerini bozacağım ama Paris aşkın şehri değil ve etraf pislik ve fare dolu."

'Eyfel Kulesi'yse sadece uzun bir metal parçası...'

8. "Meksika'da bulunan Cabo San Lucas gerçekten çok güzel ama yaşam güvenliğinizi görmezden gelebilirseniz."

8. "Meksika'da bulunan Cabo San Lucas gerçekten çok güzel ama yaşam güvenliğinizi görmezden gelebilirseniz."

'Bir kere karımla gittik ve içkimize ilaç atmayı denediler. Geçenlerde bir arkadaşım gitti, o da aynı şeyi yaşamış...'

9. "Bütün gösterilen o büyük binaları geçersek Dubai bildiğiniz bir çöl."

9. "Bütün gösterilen o büyük binaları geçersek Dubai bildiğiniz bir çöl."

10. "Niagara Şelalesi çok güzel deniyor ama benim tecrübeme göre oldukça normal bir şelaleydi."

10. "Niagara Şelalesi çok güzel deniyor ama benim tecrübeme göre oldukça normal bir şelaleydi."

'Ayrıca çevredeki kasabalar çok bakımsızdı ve kalacak yer bulmak bile çok zordu.'

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11. "Venedik çok romantik gibi geliyor ama bütün şehir balık kokuyor."

11. "Venedik çok romantik gibi geliyor ama bütün şehir balık kokuyor."

'Yaz aylarında giderseniz çok daha kötü...'

12. "Küba, sigarası, kahvesi ve geceleriyle ünlü ama turist alanlarının dışına çıktığınız anda hayatınız için endişe duymaya başlıyorsunuz."

12. "Küba, sigarası, kahvesi ve geceleriyle ünlü ama turist alanlarının dışına çıktığınız anda hayatınız için endişe duymaya başlıyorsunuz."

'Asla tavsiye etmem.'

13. "İngiltere'ye gitmek kulağa havalı geliyor ama gerçekte yemekler çok kötü, her şey çok pahalı ve haftanın en az 5 günü yağmur yağıyor."

13. "İngiltere'ye gitmek kulağa havalı geliyor ama gerçekte yemekler çok kötü, her şey çok pahalı ve haftanın en az 5 günü yağmur yağıyor."

14. "Times Meydanı neden bu kadar popüler hiç anlamamışımdır."

14. "Times Meydanı neden bu kadar popüler hiç anlamamışımdır."

'Birkaç büyük ekranda reklam izlemeye niye gidiyorsunuz?'

15. "Bahamalar, sıcak, pahalı ve oldukça küçük."

15. "Bahamalar, sıcak, pahalı ve oldukça küçük."

'Oraya gitmek için o kadar para vereceğinize birçok Akdeniz ülkesinde aynı şeyleri tecrübe edebilirsiniz.'

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