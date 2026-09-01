Tupac Shakur Cinayetinde 30 Yıllık Sır Çözüldü: Kendi Yazdığı Kitap Sonu Oldu!
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Dünyaca ünlü rap efsanesi Tupac Shakur'un 1996 yılında trajik bir şekilde öldürülmesinin üzerinden geçen onca yılın ardından, Las Vegas mahkemesi beklenen tarihi kararı açıkladı. Eski çete lideri Duane Keith Davis, cinayetteki kilit rolü nedeniyle jüri tarafından suçlu bulundu ve müzik dünyasının en büyük gizemlerinden biri resmi olarak aydınlatıldı.
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Las Vegas'taki Clark County Bölge Mahkemesi'nde yıllardır beklenen adalet, yaklaşık otuz yıllık bir gecikmenin ardından nihayet tecelli etti.
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Mahkumiyeti Getiren Kilit Deliller:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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