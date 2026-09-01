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Tupac Shakur Cinayetinde 30 Yıllık Sır Çözüldü: Kendi Yazdığı Kitap Sonu Oldu!

Tupac Shakur Cinayetinde 30 Yıllık Sır Çözüldü: Kendi Yazdığı Kitap Sonu Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 08:13
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Dünyaca ünlü rap efsanesi Tupac Shakur'un 1996 yılında trajik bir şekilde öldürülmesinin üzerinden geçen onca yılın ardından, Las Vegas mahkemesi beklenen tarihi kararı açıkladı. Eski çete lideri Duane Keith Davis, cinayetteki kilit rolü nedeniyle jüri tarafından suçlu bulundu ve müzik dünyasının en büyük gizemlerinden biri resmi olarak aydınlatıldı.

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Las Vegas'taki Clark County Bölge Mahkemesi'nde yıllardır beklenen adalet, yaklaşık otuz yıllık bir gecikmenin ardından nihayet tecelli etti.

Las Vegas'taki Clark County Bölge Mahkemesi'nde yıllardır beklenen adalet, yaklaşık otuz yıllık bir gecikmenin ardından nihayet tecelli etti.

Müzik tarihinin en ikonik figürlerinden biri olan Tupac Shakur'un arabasında kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili davada jüri üyeleri son sözü söyledi. Müzakere odasında sadece üç saat geçiren jüri, 63 yaşındaki Duane Keith Davis'in cinayetten suçlu olduğuna hızlıca hükmetti. Jürinin bu kadar kısa sürede ortak bir karara varması, savcılığın mahkemeye sunduğu dosyanın gücünü ve şüpheye yer bırakmayan netliğini gözler önüne serdi.

Yıllarca faili meçhul kalan bu suikastın çözülmesindeki en büyük etken, çarpıcı bir şekilde sanığın kendi kibri ve geçmişiyle övünme arzusu oldu. Duruşma boyunca jürinin dikkatle incelediği ve davanın seyrini değiştiren kanıtlar, harici tanıklıklardan ziyade sanığın doğrudan kendi ifadelerinden oluşuyordu.

Mahkumiyeti Getiren Kilit Deliller:

Mahkumiyeti Getiren Kilit Deliller:

  • Davis'in 2019 yılında yayımladığı 'Compton Street Legend' isimli otobiyografik anı kitabında cinayet gecesine dair yazdığı soğukkanlı itiraflar.

  • Farklı yıllara yayılan, dört ayrı zaman diliminde kaydedilmiş ve toplam uzunluğu sekiz saati bulan detaylı ses kayıtları.

  • Sanığın suçunu dolaylı yoldan kabul ettiği geçmiş medya röportajları ve tutarsız açıklamaları.

Savcılık makamı, elde edilen bu sekiz saatlik kayıtları mahkemeye sunarak Davis'in cinayeti sadece izleyen biri olmadığını, eylemi organize eden kilit isimlerden biri olduğunu kanıtladı. Tupac Shakur'un genç yaşta hayattan koparılması, müzik endüstrisinde kapanmayan bir yara açmış ve yirmi yılı aşkın süre boyunca sayısız komplo teorisine zemin hazırlamıştı. Alınan bu karar, otuz yıllık karanlık bir dönemi kapatırken, adaletin failin kendi elleriyle yazdığı bir kitap aracılığıyla sağlanması gibi oldukça ironik bir sonla tarihe geçmiş oldu.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

7 Eylül 1996 gecesi Shakur ve plak şirketi kurucusu Marion 'Suge' Knight, MGM Grand'daki Mike Tyson boks maçını izlemeye gitti. Shakur ve Knight, kırmızı ışıkta durduklarında yanlarına yanaşan beyaz bir Cadillac'tan ateş açıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tupac vurulduktan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Rapçinin ekibinin daha önce Davis'in yeğeni Orlando Anderson'ı dövdüğü iddia edildi. Davis, anı kitabında olay anında o araçta olduğunu ve yanında bir Glock taşıdığını yazmıştı. Davis, 'Yeğenime saldırmaları bize bir şeyler yapmak için yeşil ışık yaktı. Pac yanlış oyunu seçti' ifadelerini kullanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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