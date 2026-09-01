Tupac Shakur Cinayetinde 30 Yıllık Sır Çözüldü: Kendi Yazdığı Kitap Sonu Oldu!

Müzik tarihinin en ikonik figürlerinden biri olan Tupac Shakur'un arabasında kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili davada jüri üyeleri son sözü söyledi. Müzakere odasında sadece üç saat geçiren jüri, 63 yaşındaki Duane Keith Davis'in cinayetten suçlu olduğuna hızlıca hükmetti. Jürinin bu kadar kısa sürede ortak bir karara varması, savcılığın mahkemeye sunduğu dosyanın gücünü ve şüpheye yer bırakmayan netliğini gözler önüne serdi.

Yıllarca faili meçhul kalan bu suikastın çözülmesindeki en büyük etken, çarpıcı bir şekilde sanığın kendi kibri ve geçmişiyle övünme arzusu oldu. Duruşma boyunca jürinin dikkatle incelediği ve davanın seyrini değiştiren kanıtlar, harici tanıklıklardan ziyade sanığın doğrudan kendi ifadelerinden oluşuyordu.