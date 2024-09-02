Tüm Gözler Onda: Galatasaray'ın Victor Osimhen Transferine Gelen Tepkiler!
Tüm Gözler Onda: Galatasaray'ın Victor Osimhen Transferine Gelen Tepkiler!
Transfer sezonunu bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası yıldız golcünün yerini Napoli'den Victor Osimhen ile doldurdu. Bir yıllığına kiralık olarak Galatasaray forması giyecek olan Nijeryalı futbolcu, futbolseverlerde büyük heyecan yarattı.
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1. İşte büyük ses getiren hamleye dair futbolseverlerin tepkileri 👇
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