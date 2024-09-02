Tüm Gözler Onda: Galatasaray'ın Victor Osimhen Transferine Gelen Tepkiler!

Transfer sezonunu bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası yıldız golcünün yerini Napoli'den Victor Osimhen ile doldurdu. Bir yıllığına kiralık olarak Galatasaray forması giyecek olan Nijeryalı futbolcu, futbolseverlerde büyük heyecan yarattı.