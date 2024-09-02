Fırsat Transferi: Victor Osimhen Resmen Galatasaray'da!
Fırsat Transferi: Victor Osimhen Resmen Galatasaray'da!
Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki yıldız forvet, bir sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek (DHA)
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Yönetim, eleştirilerin hedefindeydi.
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Defans, orta saha beklerken yıldız golcü, geldi.
Osimhen, bir yıl kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.
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