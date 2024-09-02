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Fırsat Transferi: Victor Osimhen Resmen Galatasaray'da!

Fırsat Transferi: Victor Osimhen Resmen Galatasaray'da!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 20:24

Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki yıldız forvet, bir sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek (DHA)

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Yönetim, eleştirilerin hedefindeydi.

Yönetim, eleştirilerin hedefindeydi.

Sezona Süper Kupa'da 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam etse de Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenerek taraftarının tepkisini çekmişti. Futbolseverlerin isteği, transferdi.

Defans, orta saha beklerken yıldız golcü, geldi.

Defans, orta saha beklerken yıldız golcü, geldi.

Avrupa'da transfer sezonu kapanırken sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan Osimhen ile kadrosunu güçlendirdi.

Osimhen, bir yıl kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

Osimhen, bir yıl kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

Bu gece yarısı İstanbul'da olması beklenen Nijeryalı, yarın resmi sözleşmeye imza atacak. Golcü oyuncunun 11 milyon euroluk maaşını sarı-kırmızılı ekip ödeyecek.

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