Tüm Dünyayı Ayağa Kaldıran Puff Diddy Skandalı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Bu partilerde neler yaşandığını ise Adria Sheri English adında özel bir dansçı anlattı. Bu partilere isteyen herkes katılamıyordu elbette.

Diddy, partiye katılanları cinsel ilişkiye girmeleri konusunda zorluyor, onları uyuşturucu batağına sürüklüyordu.

Partilerle ilgili ortaya atılan iddialar arasında, Diddy'nin bu partilerde bir yönetmen konumunda olduğu, birçok seks işçisinin kiralandığı, Combs'un ise her şeyi kayıt altına aldığı yer alıyor.