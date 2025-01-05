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Tüm Dünyayı Ayağa Kaldıran Puff Diddy Skandalı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Tüm Dünyayı Ayağa Kaldıran Puff Diddy Skandalı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 17:13

Tüm dünya, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Puff Diddy skandallarıyla sarsıldı. 2. Epstein davası olarak anılan Diddy davasında korkunç detaylar ortaya çıktı. Puff Diddy adıyla bilinen Sean Diddy Combs, hakkında ortaya çıkan gerçeklerin ardından tutuklandı. 

Suç örgütü kurma, seks ticareti, alıkoyma, dayak ve cinsel istismar...

Gelin, Puff Diddy skandalı hakkında bilmeniz gerekenlere bir bakalım.

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Puff Diddy, P Diddy, Diddy...

Puff Diddy, P Diddy, Diddy...

Onu daha çok sahne ismiyle tanıyor olsanız da gerçek ismi Sean Diddy Combs. Diddy, 1990'lardan bu yana eğlence dünyasına damga vurmuş, müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri olmuştu.

Rap şarkılarıyla tanınan isim, zamanla Hollywood'un vazgeçilmez simalarından biri oldu. Zenginliğine zenginlik, şöhretine şöhret kattı.

Ta ki eski kız arkadaşı Cassie Ventura, Puff Diddy'nin kendisini darp ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurana kadar.

Ta ki eski kız arkadaşı Cassie Ventura, Puff Diddy'nin kendisini darp ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurana kadar.

Serveti 900 milyon dolara ulaşan, müzik, sinema gibi sektörlerde ön plana çıkan P. Diddy'nin sonu, eski kız arkadaşının ortaya attığı iddialarla geldi. 

Ventura, Diddy'nin kendisine cinsel, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Ventura aynı zamanda Diddy'nin kendisini başkalarıyla olmaya zorladığını iddia etmişti.

Diddy, bu olayın basına yansımasını engellemeye çalışsa da Ventura'nın itirafı, diğer ihbarların da önünü açtı.

Diddy, bu olayın basına yansımasını engellemeye çalışsa da Ventura'nın itirafı, diğer ihbarların da önünü açtı.

Ventura, Diddy'nin kendisini darp ettiği anların bir otelin kamerasına yansıdığını söylemişti. Bu söylemler ise doğruydu. Kamera kayıtları, polis tarafından ele geçirildi.

Darp iddialarını kesin bir dille yalanlayan Diddy, o anların ortaya çıkmasının ardından çareyi özür videosu yayınlamakta aradı;

Ventura, verdiği ifadelerde Diddy'nin ev sahipliği yaptığı "cinsel istismar içeren partilerden" bahsetmişti.

Ventura, verdiği ifadelerde Diddy'nin ev sahipliği yaptığı "cinsel istismar içeren partilerden" bahsetmişti.

Diddy, Eylül ayında taciz, tehdit ve şiddet iddiaları ile tutuklandı. 

Fakat tutuklanmanın ardındaki detaylar çok daha kan dondurucuydu...

"Freak Off" adı verilen partilerde, dünyanın yakından tanıdığı isimler yer alıyor, herkes beyaz giyiyordu.

"Freak Off" adı verilen partilerde, dünyanın yakından tanıdığı isimler yer alıyor, herkes beyaz giyiyordu.

Bu partilerde neler yaşandığını ise Adria Sheri English adında özel bir dansçı anlattı. Bu partilere isteyen herkes katılamıyordu elbette.

Diddy, partiye katılanları cinsel ilişkiye girmeleri konusunda zorluyor, onları uyuşturucu batağına sürüklüyordu.

Partilerle ilgili ortaya atılan iddialar arasında, Diddy'nin bu partilerde bir yönetmen konumunda olduğu, birçok seks işçisinin kiralandığı, Combs'un ise her şeyi kayıt altına aldığı yer alıyor.

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Günler süren partilerde, katılımcılara söylenenlerin dışına çıkmamaları için madde veriliyordu. Herhangi bir 'emre' uymayanlar ise kariyerleriyle tehdit ediliyordu.

Günler süren partilerde, katılımcılara söylenenlerin dışına çıkmamaları için madde veriliyordu. Herhangi bir 'emre' uymayanlar ise kariyerleriyle tehdit ediliyordu.

Bu partilerde adam kaçırma, şiddet, cinsel istismar, şantaj hatta reşit olmayan çocuklara istismar uygulanıyordu.

Yaşadığı anları yıllar sonra itiraf eden dansçı, Diddy'nin ömür boyu hapis yatmasını talep etmişti;

Tüm bu iddiaların ardından polis, Diddy'nin malikanesine baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen maddeler ise kan donduracak cinsten!

Tüm bu iddiaların ardından polis, Diddy'nin malikanesine baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen maddeler ise kan donduracak cinsten!

Öncelikle partilere katılan kişilere şantaj yapılmak üzere kaydedilen 1600'den fazla kaset ele geçirildi.

Binlerce litre bebek yağı, cinsel ilişki oyuncakları, kilolarca yasaklı madde, peruk, kıyafetler, kameralar...

Binlerce litre bebek yağı, cinsel ilişki oyuncakları, kilolarca yasaklı madde, peruk, kıyafetler, kameralar...

Onlarca polisin uzun namlulu silahlarla baskın düzenlediği malikanede ele geçirilen litrelerce bebek yağı, gündeme bomba gibi düştü. Bu yağların içerisinde ayrıca gücü arttırıcı maddeler bulunduğu iddia ediliyordu.

Sean D. Combs'un avukatı ise ele geçirilen bebek yağlarına ilişkin bir bilgisi olmadığını söyleyerek 'Büyük bir evi var. Sanırım topluca bir alım yaptı' demişti.

Gelelim P.Diddy olaylarında mağdur olduğu ortaya çıkan isimlere;

Gelelim P.Diddy olaylarında mağdur olduğu ortaya çıkan isimlere;

Reşit olmayan kızlara ve erkeklere istismar edildiği iddia edilirken gündeme bomba gibi düşen isim Justin Bieber oldu. Sektöre yeni yeni giriş yapan 15 yaşındaki Justin Bieber, Usher ile işbirliği sayesinde dünyaya adını duyurmuştu. Bunun arkasında ise Diddy'nin parmağı vardı.

Justin Bieber'ın henüz reşit olmadan Sean Diddy Combs'un ayarladığı sektördeki zengin adamların para karşılığı cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı.

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Peki Diddy yalnız mıydı? Görünen o ki hayır.

Peki Diddy yalnız mıydı? Görünen o ki hayır.

Kardashianlar, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Kim Kardashian, Russell Brand, Mariah Carey, Russell Simmons, Megan Fox, Kelly Osbourne, Usher, Pink, Jennifer Lopez..

Tüm bu isimler, zamanında Diddy ile samimi bir şekilde görüntülenmişti. Çirkin partilerin ise vazgeçilmez isimleri oldukları iddia ediliyor.

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Cassie Ventura'nın gerçekleri açıklamasının ardından pek çok kişi de Diddy hakkında bildiklerini açıklamaya başladı. Mahkemeye sunulan deliller ise Hollywood'un en ünlü kişisinin tutuklanması için yeterli oldu.

Cassie Ventura'nın gerçekleri açıklamasının ardından pek çok kişi de Diddy hakkında bildiklerini açıklamaya başladı. Mahkemeye sunulan deliller ise Hollywood'un en ünlü kişisinin tutuklanması için yeterli oldu.

Akıllarda ise bu itiraflarda adı geçen diğer ünlülere ne olacağına dair soru işaretleri kaldı...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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