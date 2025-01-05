Tüm Dünyayı Ayağa Kaldıran Puff Diddy Skandalı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Tüm Dünyayı Ayağa Kaldıran Puff Diddy Skandalı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Tüm dünya, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Puff Diddy skandallarıyla sarsıldı. 2. Epstein davası olarak anılan Diddy davasında korkunç detaylar ortaya çıktı. Puff Diddy adıyla bilinen Sean Diddy Combs, hakkında ortaya çıkan gerçeklerin ardından tutuklandı.
Suç örgütü kurma, seks ticareti, alıkoyma, dayak ve cinsel istismar...
Gelin, Puff Diddy skandalı hakkında bilmeniz gerekenlere bir bakalım.
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Puff Diddy, P Diddy, Diddy...
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Ta ki eski kız arkadaşı Cassie Ventura, Puff Diddy'nin kendisini darp ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurana kadar.
Diddy, bu olayın basına yansımasını engellemeye çalışsa da Ventura'nın itirafı, diğer ihbarların da önünü açtı.
Ventura, verdiği ifadelerde Diddy'nin ev sahipliği yaptığı "cinsel istismar içeren partilerden" bahsetmişti.
"Freak Off" adı verilen partilerde, dünyanın yakından tanıdığı isimler yer alıyor, herkes beyaz giyiyordu.
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Günler süren partilerde, katılımcılara söylenenlerin dışına çıkmamaları için madde veriliyordu. Herhangi bir 'emre' uymayanlar ise kariyerleriyle tehdit ediliyordu.
Tüm bu iddiaların ardından polis, Diddy'nin malikanesine baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen maddeler ise kan donduracak cinsten!
Binlerce litre bebek yağı, cinsel ilişki oyuncakları, kilolarca yasaklı madde, peruk, kıyafetler, kameralar...
Gelelim P.Diddy olaylarında mağdur olduğu ortaya çıkan isimlere;
Peki Diddy yalnız mıydı? Görünen o ki hayır.
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Cassie Ventura'nın gerçekleri açıklamasının ardından pek çok kişi de Diddy hakkında bildiklerini açıklamaya başladı. Mahkemeye sunulan deliller ise Hollywood'un en ünlü kişisinin tutuklanması için yeterli oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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