Tüm Dünyanın Ona Aşık Olmasına Şaşmamalı: Taylor Swift'in Başyapıt Niteliğindeki 12 Şarkısı
Tüm Dünyanın Ona Aşık Olmasına Şaşmamalı: Taylor Swift'in Başyapıt Niteliğindeki 12 Şarkısı
Bu listeye geldiğine göre sen de en az bizim kadar Taylor Swift'e aşıksın demektir! Tabii Taylor'a olan sevgimiz sebepsiz değil, onu söylemiş olalım. Öyle güzel şarkılar yapıyor ki, insan ona hayran olmanın önüne geçemiyor...
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1. Taylor Swift - Don’t Blame Me
2. Taylor Swift - cardigan
3. Taylor Swift - Wildest Dreams
4. Taylor Swift - Style
5. Taylor Swift - You Belong With Me
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6. Taylor Swift - All Too Well: The Short Film
7. Taylor Swift – mirrorball
8. Taylor Swift - Clean
9. Taylor Swift - gold rush
10. Taylor Swift - Anti-Hero
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11. Taylor Swift - Lover
12. Taylor Swift - Out Of The Woods
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