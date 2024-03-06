TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Her Dört Kadından Biri Gece Yalnız Yürürken Kendini Güvensiz Hissediyor!
TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Her Dört Kadından Biri Gece Yalnız Yürürken Kendini Güvensiz Hissediyor!
Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı verileriyle 'İstatistiklerle Kadın' araştırmasını yayımladı. Araştırma verilerinde Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu oluşturan kadınlara dair pek çok veri yer aldı.
İşte, detaylar...
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TÜİK'in 'İstatistiklerle Kadın' çalışmasına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'nin yüzde 49,9'unu oluşturan kadın nüfusu 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu.
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Türkiye’de her dört kadından biri gece yalnız yürürken kendini 'güvende' hissetmiyor!
Ülke nüfusunun yüzde 49,9'unu oluşturan kadınların yüzde 6,3'ü ise kendisini yalnız olduğunda evinde de güvensiz hissediyor!
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