TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Her Dört Kadından Biri Gece Yalnız Yürürken Kendini Güvensiz Hissediyor!

Hayat Tablolarıyla ortaya çıkan sonuçlarına göre, doğuştan sağlıklı yaşam süresi kadınlarda 57 yıl oldu. Ayrıca kadınlarda obezite oranı yüzde 23,6 olarak belirlendi.

Kadınların ortalama eğitim süresinin 8,5 yıl olduğu tespit edildi. 'Hanehalkı İşgücü Araştırması' sonuçlarına göre kadınların istihdam oranının ise erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü!

Kadınların yüzde 16,2'sinin eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu sonucu ADNKS verileriyle ortaya çıktı. Ayrıca 'Boşanma İstatistiklerine' göre, kesinleşen boşanma davaları sonucunda annenin velayetine verilen çocuk oranı yüzde 74,9 oldu.

Sıra geldi, raporda yer alan 'Yaşam Memnuniyeti Verilerine' 👇