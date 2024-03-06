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TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Her Dört Kadından Biri Gece Yalnız Yürürken Kendini Güvensiz Hissediyor!

TÜİK Açıkladı: Türkiye'de Her Dört Kadından Biri Gece Yalnız Yürürken Kendini Güvensiz Hissediyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.03.2024 - 00:49 Son Güncelleme: 07.03.2024 - 00:54

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı verileriyle 'İstatistiklerle Kadın' araştırmasını yayımladı. Araştırma verilerinde Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu oluşturan kadınlara dair pek çok veri yer aldı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
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TÜİK'in 'İstatistiklerle Kadın' çalışmasına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'nin yüzde 49,9'unu oluşturan kadın nüfusu 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu.

TÜİK'in 'İstatistiklerle Kadın' çalışmasına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'nin yüzde 49,9'unu oluşturan kadın nüfusu 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu.

Araştırmaya göre, Türkiye nüfusunun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini erkekler oluşturuyor. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile elde edilen verilere göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, ülkemizde kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi oldu.

Kadınlar, erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor! İşte, Kadına dair o veriler... 👇

Kadınlar, erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor! İşte, Kadına dair o veriler... 👇

Hayat Tablolarıyla ortaya çıkan sonuçlarına göre, doğuştan sağlıklı yaşam süresi kadınlarda 57 yıl oldu. Ayrıca kadınlarda obezite oranı yüzde 23,6 olarak belirlendi. 

Kadınların ortalama eğitim süresinin 8,5 yıl olduğu tespit edildi. 'Hanehalkı İşgücü Araştırması' sonuçlarına göre kadınların istihdam oranının ise erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü! 

Kadınların yüzde 16,2'sinin eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu  sonucu ADNKS verileriyle ortaya çıktı. Ayrıca 'Boşanma İstatistiklerine' göre, kesinleşen boşanma davaları sonucunda annenin velayetine verilen çocuk oranı yüzde 74,9 oldu. 

Sıra geldi, raporda yer alan 'Yaşam Memnuniyeti Verilerine' 👇

Türkiye’de her dört kadından biri gece yalnız yürürken kendini 'güvende' hissetmiyor!

Türkiye’de her dört kadından biri gece yalnız yürürken kendini 'güvende' hissetmiyor!

Yaşam Memnuniyeti Araştırması ile elde edilen verilere göre 2023 yılında, ülke nüfusunun yüzde 18,9'u yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissediyor. 

Bu oran kadınlarda yüzde 27,4, erkeklerde ise yüzde 10,2 olarak tespit edildi. Yani Türkiye'de her 4 kadından 1'i gece yalnız yürürken kendini güvende hissetmiyor.

Ülke nüfusunun yüzde 49,9'unu oluşturan kadınların yüzde 6,3'ü ise kendisini yalnız olduğunda evinde de güvensiz hissediyor!

Ülke nüfusunun yüzde 49,9'unu oluşturan kadınların yüzde 6,3'ü ise kendisini yalnız olduğunda evinde de güvensiz hissediyor!

TÜİK verilerien göre, 2023 yılında evde yalnız olduğunda kendisini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 4,6 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 6,3, erkeklerde ise yüzde 2,7 olarak tespit edildi.

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