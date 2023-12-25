Tuğçe Tayfur'un Instagram Hesabında Yaptığı Değişiklikler Dikkat Çekti: Evlilikleri Sahte Mi?

'Yav arkadaş profilimi daha profesyonel hale getiricem diye aile fotolarını sildim buna Efoli de dahildi onu niye söylemiyosunuzzzz. Hemen ayrıldılar öyle oldu böyle oldu. Yemin ediyorum Instagram sizin gerçek hayatınız olmuş valla ya ne yapsak başka yere çekiyosunuz 🐣 baby geleydi bi hayırlısıyla 😏 @maydin3458 şarkı çıkarıcam bunu konuşsak? 🥰'