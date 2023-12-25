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Tuğçe Tayfur'un Instagram Hesabında Yaptığı Değişiklikler Dikkat Çekti: Evlilikleri Sahte Mi?

Tuğçe Tayfur'un Instagram Hesabında Yaptığı Değişiklikler Dikkat Çekti: Evlilikleri Sahte Mi?

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 11:36

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabında geçtiğimiz Ağustos ayında evlendiği Muhammet Aydın'la olan fotoğraflarını kaldırdı, takipten çıktı ve soyadını değiştirdi. Tayfur'un bu davranışı 'Evlilikleri sahte mi?' iddiasını güçlendirdi.

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Instagram hesabında yaptığı değişiklikler ile kafaları karıştırdı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Instagram hesabında yaptığı değişiklikler ile kafaları karıştırdı.

Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddete maruz kaldığı tehdit ve şantaja uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ardından kısa bir süre sonra geçtiğimiz Ağustos ayında Muhammet Aydın ile sade bir törenle evlenmişti.

Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddete maruz kaldığı tehdit ve şantaja uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ardından kısa bir süre sonra geçtiğimiz Ağustos ayında Muhammet Aydın ile sade bir törenle evlenmişti.

2 ay önce hamile olduğunu duyuran Tayfur, Instagram hesabında eşini takip etmeyi bıraktı, fotoğraflarını sildi ve soyadını değiştirdi.

2 ay önce hamile olduğunu duyuran Tayfur, Instagram hesabında eşini takip etmeyi bıraktı, fotoğraflarını sildi ve soyadını değiştirdi.

Muhammet Aydın'ın da eşine ayn şekilde karşılık vermesi çift hakkında iddia edilenleri hatırlattı. Çiftin evliliğinin sahte olduğu söylenmişti.

Muhammet Aydın'ın da eşine ayn şekilde karşılık vermesi çift hakkında iddia edilenleri hatırlattı. Çiftin evliliğinin sahte olduğu söylenmişti.

İddiaların ardından Tuğçe Tayfur, soyadını Aydın olarak değiştirdi, fotoğrafları geri yükledi ve eşini takibe aldı.

İddiaların ardından Tuğçe Tayfur, soyadını Aydın olarak değiştirdi, fotoğrafları geri yükledi ve eşini takibe aldı.
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Tayfur, Instagram hesabından eşi ile bir paylaşım yaparak açıklama yaptı.

Tayfur, Instagram hesabından eşi ile bir paylaşım yaparak açıklama yaptı.

Tuğçe Tayfur'un Instagram paylaşımı 👇

Tuğçe Tayfur'un Instagram paylaşımı 👇

'Yav arkadaş profilimi daha profesyonel hale getiricem diye aile fotolarını sildim buna Efoli de dahildi onu niye söylemiyosunuzzzz. Hemen ayrıldılar öyle oldu böyle oldu. Yemin ediyorum Instagram sizin gerçek hayatınız olmuş valla ya ne yapsak başka yere çekiyosunuz 🐣 baby geleydi bi hayırlısıyla 😏 @maydin3458 şarkı çıkarıcam bunu konuşsak? 🥰'

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