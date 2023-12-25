Tuğçe Tayfur'un Instagram Hesabında Yaptığı Değişiklikler Dikkat Çekti: Evlilikleri Sahte Mi?
Tuğçe Tayfur'un Instagram Hesabında Yaptığı Değişiklikler Dikkat Çekti: Evlilikleri Sahte Mi?
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Instagram hesabında yaptığı değişiklikler ile kafaları karıştırdı.
Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddete maruz kaldığı tehdit ve şantaja uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ardından kısa bir süre sonra geçtiğimiz Ağustos ayında Muhammet Aydın ile sade bir törenle evlenmişti.
2 ay önce hamile olduğunu duyuran Tayfur, Instagram hesabında eşini takip etmeyi bıraktı, fotoğraflarını sildi ve soyadını değiştirdi.
Muhammet Aydın'ın da eşine ayn şekilde karşılık vermesi çift hakkında iddia edilenleri hatırlattı. Çiftin evliliğinin sahte olduğu söylenmişti.
İddiaların ardından Tuğçe Tayfur, soyadını Aydın olarak değiştirdi, fotoğrafları geri yükledi ve eşini takibe aldı.
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Tayfur, Instagram hesabından eşi ile bir paylaşım yaparak açıklama yaptı.
Tuğçe Tayfur'un Instagram paylaşımı 👇
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