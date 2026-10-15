Trump Skandalının Ardından FIFA, Otomatik Men Cezalarının Ertelenmesini Yasaklamaya Hazırlanıyor
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FIFA, disiplin talimatında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. ESPN'in haberine göre otomatik tek maçlık men cezalarının bundan sonra ertelenmesi engellenecek. Değişiklik, Dünya Kupası'nda ABD'li golcü Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının askıya alınmasının yarattığı tartışmanın ardından gündeme geldi.
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FIFA disiplin talimatını değiştirmeye hazırlanıyor.
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Balogun'a kırmızı kart gösterilmişti.
Trump, Infantino'yu aramıştı.
Karar ülkeler ve kurumlar arasında tepki çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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