Trump Skandalının Ardından FIFA, Otomatik Men Cezalarının Ertelenmesini Yasaklamaya Hazırlanıyor

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu kararın kendi kurallarıyla çeliştiğini belirterek tüm olası seçenekleri incelediğini duyurdu. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia kararı eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

'Meğer Dünya Kupası'nda 5 Temmuz değil, 1 Nisan yaşanıyormuş.'

ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino ise kararı savunarak şunları söyledi:

'Bu adil bir karar çünkü o pozisyon asla kırmızı kart gerektirmiyordu.'

UEFA da kararla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

'Bu kadar emsalsiz, anlaşılmaz ve haksız bir karar karşısında şüphelerimizi dile getiriyoruz.'

12 Temmuz'da The Times, disiplin komitesi başkanı Mohammad al-Kamali'nin ceza kararını diğer üyelere danışmadan tek başına verdiğini yazdı. Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness 23 Temmuz'da Infantino hakkında etik şikâyetinde bulunacağını duyurdu. Belçika federasyonu ise 7 Eylül'de Infantino'nun Mart 2027'deki yeniden seçilmesine verdiği desteği geri çekti.