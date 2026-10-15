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Trump Skandalının Ardından FIFA, Otomatik Men Cezalarının Ertelenmesini Yasaklamaya Hazırlanıyor

Trump Skandalının Ardından FIFA, Otomatik Men Cezalarının Ertelenmesini Yasaklamaya Hazırlanıyor

Donald Trump
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 20:49
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FIFA, disiplin talimatında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. ESPN'in haberine göre otomatik tek maçlık men cezalarının bundan sonra ertelenmesi engellenecek. Değişiklik, Dünya Kupası'nda ABD'li golcü Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının askıya alınmasının yarattığı tartışmanın ardından gündeme geldi.

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FIFA disiplin talimatını değiştirmeye hazırlanıyor.

FIFA disiplin talimatını değiştirmeye hazırlanıyor.

ESPN'e göre FIFA, otomatik tek maçlık men cezalarının gelecekte askıya alınmasını yasaklayan bir değişiklik üzerinde çalışıyor. Önerinin Gianni Infantino başkanlığındaki FIFA Konseyi toplantısında ele alınması bekleniyor. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Debbie Hewitt geçen ay Infantino'ya mektup yazarak Balogun dosyasıyla ilgili belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını istemişti.

Balogun'a kırmızı kart gösterilmişti.

Balogun'a kırmızı kart gösterilmişti.

ABD, 1 Temmuz'da Santa Clara'da oynanan son 32 turu maçında Bosna-Hersek'i 2-0 yenmişti. Açılış golünü atan Balogun, 61. dakikada Tarik Muharemovic'in ayağına bastığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından hakem Raphael Claus tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. FIFA Disiplin Talimatı'na göre doğrudan kırmızı kart, kural olarak en az bir maç men cezası getiriyor.

Trump, Infantino'yu aramıştı.

Trump, Infantino'yu aramıştı.

Kaynaklara göre ABD Başkanı Donald Trump, kartın gösterildiği gün Infantino'yu arayarak kararın yeniden değerlendirilmesini istedi. Guardian toplam üç görüşme yapıldığını yazdı. FIFA, 5 Temmuz'da Belçika maçından önce Disiplin Talimatı'nın 27. maddesine dayanarak cezayı bir yıllık deneme süresiyle askıya aldı. Balogun Belçika karşısında sahaya çıktı, ABD maçı 4-1 kaybetti. Trump, Truth Social hesabından FIFA'ya şu ifadelerle teşekkür etti:

'Doğru olanı yaptığı ve büyük bir haksızlığı ortadan kaldırdığı için FIFA'ya teşekkürler.'

Infantino ise disiplin komitesinin kararı tamamen bağımsız biçimde verdiğini savunuyor.

Karar ülkeler ve kurumlar arasında tepki çekti.

Karar ülkeler ve kurumlar arasında tepki çekti.

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu kararın kendi kurallarıyla çeliştiğini belirterek tüm olası seçenekleri incelediğini duyurdu. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia kararı eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

'Meğer Dünya Kupası'nda 5 Temmuz değil, 1 Nisan yaşanıyormuş.'

ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino ise kararı savunarak şunları söyledi:

'Bu adil bir karar çünkü o pozisyon asla kırmızı kart gerektirmiyordu.'

UEFA da kararla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

'Bu kadar emsalsiz, anlaşılmaz ve haksız bir karar karşısında şüphelerimizi dile getiriyoruz.'

12 Temmuz'da The Times, disiplin komitesi başkanı Mohammad al-Kamali'nin ceza kararını diğer üyelere danışmadan tek başına verdiğini yazdı. Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness 23 Temmuz'da Infantino hakkında etik şikâyetinde bulunacağını duyurdu. Belçika federasyonu ise 7 Eylül'de Infantino'nun Mart 2027'deki yeniden seçilmesine verdiği desteği geri çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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