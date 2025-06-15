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Trompetiyle Hikaye Anlatan Adam: Ibrahim Maalouf'u Tanıyalım

etiket Trompetiyle Hikaye Anlatan Adam: Ibrahim Maalouf'u Tanıyalım

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
15.06.2025 - 20:04

Klasik Batı müziği eğitimi almış bir Arap genci, cazı Ortadoğu motifleriyle buluşturur ve ortaya dünyanın dört bir yanında alkışlanan, gözleri kapatıp dinleyince ciddi bir yolculuk deneyimi yaşatan sound çıkar. Ve karşınzıda Ibrahim Maalouf! Trompetiyle kendine has bir dil yaratan bu adam, müzikte sınır tanımıyor. Haydi onu birlikte tanıyalım!

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Beirut

The Smile Of Rita

True Sorry

Red & Black Light

Improbable

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Ibrahim Maalouf - Maeva in Wonderland

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Lisa Campton
Lisa Campton
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