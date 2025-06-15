Trompetiyle Hikaye Anlatan Adam: Ibrahim Maalouf'u Tanıyalım
Klasik Batı müziği eğitimi almış bir Arap genci, cazı Ortadoğu motifleriyle buluşturur ve ortaya dünyanın dört bir yanında alkışlanan, gözleri kapatıp dinleyince ciddi bir yolculuk deneyimi yaşatan sound çıkar. Ve karşınzıda Ibrahim Maalouf! Trompetiyle kendine has bir dil yaratan bu adam, müzikte sınır tanımıyor. Haydi onu birlikte tanıyalım!
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Ibrahim Maalouf - Maeva in Wonderland
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