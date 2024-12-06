Trafikte Yanıp Sönen Kırmızı ve Sarı Işıkların Gerçek Anlamını Öğrenmeye Hazır mısınız?

Trafikte bir kavşağa yaklaşıyorsunuz, ışıklar yanıp sönmeye başlıyor ama ne olduğunu pek anlamadınız. Sarı mı kırmızı mı, durmalı mı geçmeli mi? İşte çoğu sürücünün kafasında bu tür sorular olur. Akşam saatlerinde bu yanıp sönen ışıklar karşımıza çıkınca bir yandan da 'Acaba ne yapmam gerek?' diye düşünürüz. Gelin bu ışıkların ne anlama geldiğini netleştirelim.

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