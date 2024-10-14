Güney Kore’de Yerlerde Neden Trafik Işıkları Var? Öğrendiğinizde ''Yok Artık'' Diyeceksiniz!

Telefon bağımlılığının sadece ülkemizde bu denli olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsanız. Güney Kore'de telefon bağımlılığı o kadar fazla ki hükümet trafikte insanlardaki bu bağımlılığın ölümcül kazalara neden olmaması için bir takım ilginç yöntemler bulmuş. İşte bu içeriğimiz, internette de sıkça araştırılan ''Kore'de yerdeki ışıklar ne anlama geliyor?'' sorusuna da yanıt olacak.