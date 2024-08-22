Trafikte Beklerken Bile Huzurlu Hissetmeni Sağlayacacak 12 Hollow Coves Şarkısı
Trafikte Beklerken Bile Huzurlu Hissetmeni Sağlayacacak 12 Hollow Coves Şarkısı
Bu listede, trafikte bile dinlediğinizde ruhunuzu sakinleştirecek ve huzurlu hissettirecek 12 Hollow Coves şarkısını bulacaksınız. Grubun doğayla bütünleşen melodileri ve duygusal derinliği, yoğun bir günün ardından bile size dinlenme ve gevşeme fırsatı sunacak.
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1. Hollow Coves - Coastline
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2. Hollow Coves - Blessings (Official Music Video)
3. Interlude
4. Hollow Coves - The Woods (Official Music Video)
5. Hollow Coves - Home
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6. Hollow Coves - The Open Road (Official Music Video)
7. Hollow Coves - These Memories (Official Music Video)
8. Hollow Coves - On The Way (Official Music Video)
9. Hollow Coves - See You Soon (Official Audio)
10. Hollow Coves - Hello (Official Audio)
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