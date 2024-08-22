Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Trafikte Beklerken Bile Huzurlu Hissetmeni Sağlayacacak 12 Hollow Coves Şarkısı

etiket Trafikte Beklerken Bile Huzurlu Hissetmeni Sağlayacacak 12 Hollow Coves Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 21:00

Bu listede, trafikte bile dinlediğinizde ruhunuzu sakinleştirecek ve huzurlu hissettirecek 12 Hollow Coves şarkısını bulacaksınız. Grubun doğayla bütünleşen melodileri ve duygusal derinliği, yoğun bir günün ardından bile size dinlenme ve gevşeme fırsatı sunacak. 

Hazırsan👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hollow Coves - Coastline

2. Hollow Coves - Blessings (Official Music Video)

3. Interlude

4. Hollow Coves - The Woods (Official Music Video)

5. Hollow Coves - Home

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hollow Coves - The Open Road (Official Music Video)

7. Hollow Coves - These Memories (Official Music Video)

8. Hollow Coves - On The Way (Official Music Video)

9. Hollow Coves - See You Soon (Official Audio)

10. Hollow Coves - Hello (Official Audio)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Hollow Coves - Evermore (Official Video)

12. Hollow Coves - Letting Go (Official Audio)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın