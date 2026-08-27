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“Tost Yapacaktım Kaşar da Yoktu Aklıma Sen Geldin” Şarkısı Sosyal Medyada Gündem Oldu

“Tost Yapacaktım Kaşar da Yoktu Aklıma Sen Geldin” Şarkısı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2026 - 14:15
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Emre Aşkın isimli bir Ankaralı şarkıcının “Tost Yapacaktım Kaşar da Yoktu Aklıma Sen Geldin” isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Şarkının sözlerindeki iğneliyicilik ve çekilen klip sosyal medya kullanıcılarından ‘tam not’ aldı!

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Şarkıcı Emre Aşkın’ın “Tost Yapacaktım Kaşar da Yoktu Aklıma Sen Geldin” şarkısının sözleri:

'Tost yapacaktım kaşar da yokmuş, 

Aklıma sen geldin, 

Eski kaşarlar mutlu yaşarlar, 

Bunu yeni fark ettim.'

Şarkının sözleri ve klibi sosyal medyada gündem oldu.

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twitter.com

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"Tost Yapacaktım Kaşarda Yoktu Aklıma Sen Geldin" şarkısının tamamı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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