“Tost Yapacaktım Kaşar da Yoktu Aklıma Sen Geldin” Şarkısı Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Emre Aşkın isimli bir Ankaralı şarkıcının “Tost Yapacaktım Kaşar da Yoktu Aklıma Sen Geldin” isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Şarkının sözlerindeki iğneliyicilik ve çekilen klip sosyal medya kullanıcılarından ‘tam not’ aldı!
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Şarkıcı Emre Aşkın’ın “Tost Yapacaktım Kaşar da Yoktu Aklıma Sen Geldin” şarkısının sözleri:
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"Tost Yapacaktım Kaşarda Yoktu Aklıma Sen Geldin" şarkısının tamamı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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