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Toprak Işık'tan İnsana Dair İki Ayna: Sıra Başı ve Bu Yaştan Sonra

Toprak Işık'tan İnsana Dair İki Ayna: Sıra Başı ve Bu Yaştan Sonra

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 12:19
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Epsilon Yayınevi etiketiyle okurla buluşan Sıra Başı ve Bu Yaştan Sonra, Toprak Işık’ın insanı merkeze alan güçlü anlatı evreninin iki farklı yüzünü ortaya koyuyor. Biri Türkiye’nin farklı kesimlerinden insanların hikâyelerini anlatırken, diğeri yaş alma, değişim ve hayatın ikinci yarısına dair incelikli bir bakış sunuyor.

Çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden Toprak Işık, yeni kitapları Sıra Başı ve Bu Yaştan Sonra ile okuru yine insanın en tanıdık, en gerçek ve en kırılgan yanlarıyla buluşturuyor.

Yazar, iki kitapta da büyük olayların, sıra dışı kahramanların ya da uzak coğrafyaların peşine düşmek yerine gündelik hayatın içindeki insanı odağına alıyor. Çünkü ona göre hikâye, çoğu zaman yanı başımızda duran insanların hayatlarında saklı.

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Sıra Başı: Türkiye'nin İnsan Manzaraları

Sıra Başı: Türkiye'nin İnsan Manzaraları

On bir öyküden oluşan Sıra Başı, farklı yaşamlara, farklı kuşaklara ve farklı toplumsal deneyimlere açılan bir anlatı dünyası kuruyor.

Askerî okul öğrencilerinden büyük şehirde eğitim hayatına başlayan gençlere, emekliliğin ağırlığını hissedenlerden hayatında yeni başlangıçlar yapmaya çalışan karakterlere kadar uzanan geniş bir insan panoraması sunan kitap, Türkiye'nin farklı yüzlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

Toprak Işık, her öyküde farklı bir karakterin dünyasına girerken, onların umutlarını, hayal kırıklıklarını, zaaflarını ve küçük zaferlerini büyük bir doğallıkla aktarıyor. Mizahla hüznün iç içe geçtiği anlatılar, okura yalnızca hikâye anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumun değişen yapısına ve insan ilişkilerine de ayna tutuyor.

Sıra Başı, sıradan görünen hayatların aslında ne kadar güçlü hikâyeler taşıdığını gösteren sıcak ve samimi bir öykü kitabı olarak öne çıkıyor.

Bu Yaştan Sonra: Hayatın İkinci Perdesine Dair Bir Roman

Bu Yaştan Sonra: Hayatın İkinci Perdesine Dair Bir Roman

Toprak Işık’ın yeni romanı Bu Yaştan Sonra ise okuru bu kez yaş almanın, değişimin ve hayatın ikinci yarısının içine davet ediyor.

Roman, yılların ardından kendine yeni bir yer açmaya çalışan insanların hikâyesini anlatırken; emeklilik, aile ilişkileri, kuşak çatışmaları, iş hayatı ve zamanın insan üzerindeki etkileri gibi evrensel meseleleri gündeme taşıyor.

Yazarın güçlü gözlem yeteneği sayesinde aile sofralarında yaşanan küçük tartışmalar, iş yerindeki rekabetler, gündelik hayatın sıradan görünen yanlış anlaşılmaları ve orta yaşın görünmez kaygıları, hem komik hem de düşündürücü bir anlatıya dönüşüyor.

Bu Yaştan Sonra, yalnızca yaş almayı değil; insanın kendisiyle, çevresiyle ve değişen dünyayla kurduğu ilişkiyi sorgulayan bir roman olarak dikkat çekiyor.

Mizahın İçinden Geçen Güçlü Bir İnsanlık Hâli

Mizahın İçinden Geçen Güçlü Bir İnsanlık Hâli

Toprak Işık’ın anlatı dünyasının en belirgin özelliklerinden biri, mizahı yalnızca güldürmek için değil, insanı daha yakından anlatabilmek için kullanması.

Hem Sıra Başı'nda hem de Bu Yaştan Sonra'da karakterler, hayatın içindeki küçük absürtlüklerle, yanlış anlaşılmalarla, beklentilerle ve hayal kırıklıklarıyla mücadele ediyor. Yazar ise onları yargılamadan, olduğu gibi kabul ederek anlatıyor.

Bu yaklaşım, kitapların sıcak, samimi ve güçlü bir okuma deneyimi sunmasını sağlıyor.

Kendimizi Bulduğumuz Hikâyeler

Toprak Işık’ın yeni kitapları, farklı türlerde ilerleseler de aynı temel sorunun peşine düşüyor: İnsan, hayatın değişen koşulları karşısında kim olmaya devam eder?

Bir yanda Türkiye’nin farklı insan manzaralarını bir araya getiren Sıra Başı, diğer yanda yaş alma ve değişim üzerine düşündüren Bu Yaştan Sonra...

Epsilon Yayınevi etiketiyle yayımlanan bu iki kitap, okuru hem güldüren hem düşündüren anlatılarıyla, hayatın içinden gelen karakterleri ve güçlü gözlem gücüyle çağdaş Türk edebiyatında özel bir yer edinmeye aday.

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