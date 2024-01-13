Toplam Mal Varlığını Tahmin Ediyoruz!
Toplam Mal Varlığını Tahmin Ediyoruz!
Para harcama biçimine göre senin toplam mal varlığını tahmin ediyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım. Şu an oturduğun ev kendine mi ait?
2. Uzun zamandır satın almak istediğin bir şeyi almaya gittiğinde fiyatı iki katına çıkmış. Böyle bir durumda ne yaparsın?
3. Sipariş vermeden önce yemeklerin fiyatına bakar mısın yoksa canının istediği şeyi direkt sipariş verir misin?
4. Peki ya ne sıklıkla dışarıda yemek yiyorsun?
5. Şu anda birikim yaptığın bir yatırım hesabın var mı?
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6. En çok para harcadığın alan hangisi?
7. Eline geçen paranın ne kadarını yatırım amaçlı kullanıyorsun?
8. Son olarak, diyelim ki sana yüklü bir miktarda miras kaldı bu parayı nasıl değerlendirirsin?
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