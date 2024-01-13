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Toplam Mal Varlığını Tahmin Ediyoruz!

etiket Toplam Mal Varlığını Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 17:01

Para harcama biçimine göre senin toplam mal varlığını tahmin ediyoruz!

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1. İlk soruyla başlayalım. Şu an oturduğun ev kendine mi ait?

2. Uzun zamandır satın almak istediğin bir şeyi almaya gittiğinde fiyatı iki katına çıkmış. Böyle bir durumda ne yaparsın?

3. Sipariş vermeden önce yemeklerin fiyatına bakar mısın yoksa canının istediği şeyi direkt sipariş verir misin?

3. Sipariş vermeden önce yemeklerin fiyatına bakar mısın yoksa canının istediği şeyi direkt sipariş verir misin?

4. Peki ya ne sıklıkla dışarıda yemek yiyorsun?

5. Şu anda birikim yaptığın bir yatırım hesabın var mı?

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6. En çok para harcadığın alan hangisi?

7. Eline geçen paranın ne kadarını yatırım amaçlı kullanıyorsun?

8. Son olarak, diyelim ki sana yüklü bir miktarda miras kaldı bu parayı nasıl değerlendirirsin?

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10 TL!

Senin toplam mal varlığın banka hesabında kalan 10 TL! Bu kadar alışveriş yaparsan olacağı bu tabii... Maaşın kredi kartı borçlarına gidiyor. Ay sonu bir bakıyorsun hesabında kalan 10 TL... Olsun bu da bir şeydir. Damlaya damlaya göl olur sonuçta değil mi? Senin gönlün zengin diyelim. 😂

1.000.000 TL!

Senin toplam mal varlığın 1.000.000 TL! Sen birikim yapmayı, tasarruf etmeyi ve eline geçen parayı kenara atmayı seven birisin. Finansal olarak güçlü birisin ve yatırımlarını akıllıca yapıyorsun. Yatırımlarını düzenli olarak gözden geçirmek, borçlarını etkili bir şekilde yönetmek ve uygun sigorta korumasına sahip olmak, finansal sağlığını korumana yardımcı olabilir!

5.000.000 TL!

Senin sahip olduğun her şeyi bir araya koyduğumuzda ve para harcama biçimini gözden geçirdiğimizde senin toplam mal varlığın 5.000.000 TL! 5.000.000 TL'lik mal varlığı, mali hedeflere ulaşma konusunda başarılı bir çaba ve etkili bir mali planlama ile ilişkilendirilebilir.Bu noktada, varlıklarını çeşitlendirmek, yatırımlarını optimize etmek ve finansal güvenlik sağlamak için gelecekteki adımları düşünmek önemlidir. Uzun vadeli mali hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için daha fazla yatırım yapmaya odaklanabilirsin!

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