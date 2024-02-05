Tofaş Gerçeği: Ferrari'den Sonra En Karlı Otomobil Firması! İşte Dünyanın En Karlı 10 Otomobil Firması
Tofaş Gerçeği: Ferrari'den Sonra En Karlı Otomobil Firması! İşte Dünyanın En Karlı 10 Otomobil Firması
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"Dünyada Ferrari'den sonra en kârlı otomotiv üreticisi Tofaş" diyen Emre Özpeynirci, dünyadaki toplam 62 otomotiv üreticisinin ortalama kârlılık oranının yüzde 11,05 olduğunu belirtti.
En önemli ayrıntı ise Tofaş ve Ford Otosan'ın dünyadaki bir çok otomotiv devinden çok daha kârlı olması olurken, Tofaş, Ferrari'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Ford Otosan da Toyota'nın önüne geçerek 9'uncu sırada geldi. İşte dünyada en kârlı 10 otomobil şirketi.
10. Toyota %9,87
9. Ford Otosan %9,90
8. Mahindra & Mahindra %10,48
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7. Stellantis %10,71
6. Kia %12,56
5. Mercedes %13,44
4. Tesla %14,35
3. BMW %17,58
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2. Tofaş %18,49
1. Ferrari %24,96
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