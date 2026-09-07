Titizlik Seviyen Yüzde Kaç?

Sen evin dağınık olmasını pek umursamıyorsun. Yerde bir kırıntı, koltuktaki bir kıyafet veya masada duran birkaç eşya sana batmıyor. Bu, temizlik yapmadığın anlamına gelmiyor, sadece her şeyi anında düzene sokmak gibi bir ihtiyacın yok. Hatta fazla titiz insanları görünce “Bu kadarına gerçekten gerek var mı?” diye düşünüyor olabilirsin. Senin için ev öncelikle yaşamak, rahatlamak ve keyif almak için var. Titizlik seviyen düşük olabilir ama en azından evdeki bir çorabın yamuk durması uykunu kaçırmıyor.