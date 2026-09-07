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Titizlik Seviyen Yüzde Kaç?

etiket Titizlik Seviyen Yüzde Kaç?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.09.2026 - 09:31
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Titizlik biraz da kişiden kişiye değişiyor. Peki sen, evde tek bir kırıntı görmeye bile tahammül edemiyor musun yoksa evi haftalarca süpürmeyenlerden misin? Soruları cevapla, titizlik seviyeni birlikte öğrenelim. 👇

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1. Yere bir kırıntı düştü. Ne yaparsın?

2. Sabahları yatağını toplar mısın?

3. Duş aldıktan sonra banyo nasıl kalır?

4. Yatak odanın şu anki düzeni hangisine benziyor?

5. Eve misafir gelecek. İlk nereyi temizlersin?

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6. Masanda bir eşya yamuk duruyor. Tepkin ne olur?

7. Peki, temiz çamaşırlar ne kadar bekler?

8. Söyle bakalım, temizlik rutinin nasıl?

Pek titiz sayılmazsın. % 30 diyelim...

Sen evin dağınık olmasını pek umursamıyorsun. Yerde bir kırıntı, koltuktaki bir kıyafet veya masada duran birkaç eşya sana batmıyor. Bu, temizlik yapmadığın anlamına gelmiyor, sadece her şeyi anında düzene sokmak gibi bir ihtiyacın yok. Hatta fazla titiz insanları görünce “Bu kadarına gerçekten gerek var mı?” diye düşünüyor olabilirsin. Senin için ev öncelikle yaşamak, rahatlamak ve keyif almak için var. Titizlik seviyen düşük olabilir ama en azından evdeki bir çorabın yamuk durması uykunu kaçırmıyor.

Titizlik seviyen %70.

Sen, olması gerektiği kadar titizsin. Evin dağınık olduğunda rahatsız oluyorsun ama her şeyi anında düzeltmek için de acele etmiyorsun. Misafir gelecekse biraz daha özen gösteriyor, normal günlerde ise küçük dağınıklıklara takılmıyorsun. Temizlik konusunda bir rutinin var ama bu rutin hayatının merkezinde değil. Kısacası hem temiz hem de yaşanabilir bir ev senin için ideal. Titizlik seviyen de gayet yerinde.

Titizlik seviyen %90!

Tamam en temiz sensin! 🙄 Senin için temizlik adeta bir yaşam biçimi. Bir eşyanın yanlış yerde durması, yerdeki saç teli veya düzgün katlanmamış bir havlu seni delirtmeye yetiyor! Muhtemelen temizlik yaparken “Şurası da kalmış.” diyerek kendine yeni işler çıkarıyorsun. Misafir geleceği zaman zaten temiz olan evi bir kez daha temizleme ihtimalin de yüksek. Çevrendekiler senin evinde bir şey dökmeye veya dağıtmaya çekiniyor olabilir. Evinde toz zerresine bile tahammülün yok!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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