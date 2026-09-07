Titizlik Seviyen Yüzde Kaç?
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Titizlik biraz da kişiden kişiye değişiyor. Peki sen, evde tek bir kırıntı görmeye bile tahammül edemiyor musun yoksa evi haftalarca süpürmeyenlerden misin? Soruları cevapla, titizlik seviyeni birlikte öğrenelim. 👇
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1. Yere bir kırıntı düştü. Ne yaparsın?
2. Sabahları yatağını toplar mısın?
3. Duş aldıktan sonra banyo nasıl kalır?
4. Yatak odanın şu anki düzeni hangisine benziyor?
5. Eve misafir gelecek. İlk nereyi temizlersin?
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6. Masanda bir eşya yamuk duruyor. Tepkin ne olur?
7. Peki, temiz çamaşırlar ne kadar bekler?
8. Söyle bakalım, temizlik rutinin nasıl?
Pek titiz sayılmazsın. % 30 diyelim...
Titizlik seviyen %70.
Titizlik seviyen %90!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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