Titanik Filminin Bir Sahnesinde 22 Yaşındaki Leonardo DiCaprio'ya Unutamayacağı Bir Oyun Etmişler!
Titanik Filminin Bir Sahnesinde 22 Yaşındaki Leonardo DiCaprio'ya Unutamayacağı Bir Oyun Etmişler!
'Titanik' filminde en meşhur ve romantik sahnelerden biri Jack'in Rose'un portresini çizdiği anlardır. Peki bu sahne nasıl çekildi? Leonardo DiCaprio nasıl bu kadar gerçekçi oynadı? TikTok'ta filmlerhakliydi adlı bir profil paylaştığı bir videoda işin aslını açıkladı. Detaylar içerikte!
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James Cameron'ın yönettiği 1997 yapımı 'Titanik' filminde pek çok ikonik sahne var. Yaşlı Rose'un hikayesini anlatması, Jack ile Rose'un geminin pruvasına çıktığında Rose'un kollarını açması, gemi battıktan sonra ikilinin bir tahtaya tutunması, sonra Jack'in kendisi feda etmesi ve dahası...
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Film temelde Titanik'in batışını anlatsa da Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın aralarında sınıf ayrımı olan iki aşığı canlandırdığı hikaye daha çok ön plandadır. Filmin üzerinden 27 yıl geçse bile biz bugün hâlâ onların sahnelerini izliyor, yorumluyor ve tartışıyoruz.
Bu sahnelerden biri de hiç kuşkusuz Jack, Rose'un portresini çizdiği sahnedir. Zira bu çizim sahnesi 'Titanik' filminin en romantik sahnelerinden biridir. Rose bu sahnede sadece "Heart of the Ocean" kolyesiyle poz vermiştir.
Peki bu sahnesin çekimlerinin perde arkasında neler yaşandığını biliyor musunuz? Leonardo DiCaprio filmin çekimlerinin olduğu sırada sadece 22 yaşında ve Kate Winslet'ı karşısında çıplak görünce öyle bir şaşırıyor ki hiç yapmacık ve rol icabı değilmiş gibi geliyor.
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Siz Titanik'in bu meşhur sahnesi ve Leonardo DiCaprio'nun oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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