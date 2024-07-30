Titanik Filminin Bir Sahnesinde 22 Yaşındaki Leonardo DiCaprio'ya Unutamayacağı Bir Oyun Etmişler!

'Titanik' filminde en meşhur ve romantik sahnelerden biri Jack'in Rose'un portresini çizdiği anlardır. Peki bu sahne nasıl çekildi? Leonardo DiCaprio nasıl bu kadar gerçekçi oynadı? TikTok'ta filmlerhakliydi adlı bir profil paylaştığı bir videoda işin aslını açıkladı. Detaylar içerikte!