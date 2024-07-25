Psikoseksüel Sahneleriyle Çok Beğenilen 'Eyes Wide Shut' Yıldızı Nicole Kidman, Sette Yaşadıklarını Anlattı
Psikoseksüel Sahneleriyle Çok Beğenilen 'Eyes Wide Shut' Yıldızı Nicole Kidman, Sette Yaşadıklarını Anlattı
Stanley Kubrick'in son filmi Gözleri Tamamen Kapalı'da (Eyes Wide Shut) başrolü oynayan Nicole Kidman, verdiği bir röportajda sette yaşadıklarını ve Kubrick'in onu neden seçtiğini anlattı. Detaylar içerikte!
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Stanley Kubrick, yönettiği filmlerle sinema tarihinde benzersiz ve unutulmaz izler bırakmıştı. 1999 yılında hayatını kaybetmeden önce son çektiği film olan Gözleri Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut) da bunlardan sadece biri...
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Başrolünde Nicole Kidman ve Tom Cruise'un oynadığı ve 25 yıl önce vizyona giren film, Kubrick'in yönetmenlik yeteneklerinin ve sinematik dehasının bir göstergesi olarak kabul edilir.
Gözleri Tamamen Kapalı'da evlilik, cinsellik, sadakat ve gizem gibi konular Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın üstün performansıyla ve tabii Kubrick'in titiz yönetimiyle bugün bile çok beğenilir, izleyicileri düşündürür.
Filmde Alice Harford karakterini canlandıran Nicole Kidman geçtiğimiz günlerde Los Angeles Times'a bir röportaj verdi ve filmin süreciyle ilgili anılarını paylaştı.
Independent'ın aktardığına göre Nicole Kidman yaptığı konuşmada,
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Siz Stanley Kubrick'in son filmi olan Gözleri Tamamen Kapalı'yı (Eyes Wide Shut) izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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