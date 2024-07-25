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Psikoseksüel Sahneleriyle Çok Beğenilen 'Eyes Wide Shut' Yıldızı Nicole Kidman, Sette Yaşadıklarını Anlattı

Psikoseksüel Sahneleriyle Çok Beğenilen 'Eyes Wide Shut' Yıldızı Nicole Kidman, Sette Yaşadıklarını Anlattı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 11:11

Stanley Kubrick'in son filmi Gözleri Tamamen Kapalı'da (Eyes Wide Shut) başrolü oynayan Nicole Kidman, verdiği bir röportajda sette yaşadıklarını ve Kubrick'in onu neden seçtiğini anlattı. Detaylar içerikte!

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Stanley Kubrick, yönettiği filmlerle sinema tarihinde benzersiz ve unutulmaz izler bırakmıştı. 1999 yılında hayatını kaybetmeden önce son çektiği film olan Gözleri Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut) da bunlardan sadece biri...

Stanley Kubrick, yönettiği filmlerle sinema tarihinde benzersiz ve unutulmaz izler bırakmıştı. 1999 yılında hayatını kaybetmeden önce son çektiği film olan Gözleri Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut) da bunlardan sadece biri...
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Başrolünde Nicole Kidman ve Tom Cruise'un oynadığı ve 25 yıl önce vizyona giren film, Kubrick'in yönetmenlik yeteneklerinin ve sinematik dehasının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Başrolünde Nicole Kidman ve Tom Cruise'un oynadığı ve 25 yıl önce vizyona giren film, Kubrick'in yönetmenlik yeteneklerinin ve sinematik dehasının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Gözleri Tamamen Kapalı'da evlilik, cinsellik, sadakat ve gizem gibi konular Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın üstün performansıyla ve tabii Kubrick'in titiz yönetimiyle bugün bile çok beğenilir, izleyicileri düşündürür.

Gözleri Tamamen Kapalı'da evlilik, cinsellik, sadakat ve gizem gibi konular Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın üstün performansıyla ve tabii Kubrick'in titiz yönetimiyle bugün bile çok beğenilir, izleyicileri düşündürür.

Filmde Alice Harford karakterini canlandıran Nicole Kidman geçtiğimiz günlerde Los Angeles Times'a bir röportaj verdi ve filmin süreciyle ilgili anılarını paylaştı.

Filmde Alice Harford karakterini canlandıran Nicole Kidman geçtiğimiz günlerde Los Angeles Times'a bir röportaj verdi ve filmin süreciyle ilgili anılarını paylaştı.

Independent'ın aktardığına göre Nicole Kidman yaptığı konuşmada,

Independent'ın aktardığına göre Nicole Kidman yaptığı konuşmada,

'Stanley Kubrick ile çalışmak harika bir şeydi. Çekimler sırasında bize 'Beni göklere çıkarmayın' derdi. Bir numaralı kuralı buydu. Dalkavuk istemezdi. Bize kendi fikirlerimizi ortaya atmamızı söylerdi. Kubrick benim performansımı olumlu yönde etkiledi. Alice karakterini oynarken bana güvendi. İçimdeki yaramazlığı ve kışkırtıcı doğayı keşfetti. Sanırım beni bu yüzden seçti. O bana güvenince geriye bir tek benim de kendime güvenmem kalmıştı. Durum böyle olunca ben de Alice karakterine cesaretimi kattım' dedi.

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Siz Stanley Kubrick'in son filmi olan Gözleri Tamamen Kapalı'yı (Eyes Wide Shut) izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

Siz Stanley Kubrick'in son filmi olan Gözleri Tamamen Kapalı'yı (Eyes Wide Shut) izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

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