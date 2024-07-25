Psikoseksüel Sahneleriyle Çok Beğenilen 'Eyes Wide Shut' Yıldızı Nicole Kidman, Sette Yaşadıklarını Anlattı

'Stanley Kubrick ile çalışmak harika bir şeydi. Çekimler sırasında bize 'Beni göklere çıkarmayın' derdi. Bir numaralı kuralı buydu. Dalkavuk istemezdi. Bize kendi fikirlerimizi ortaya atmamızı söylerdi. Kubrick benim performansımı olumlu yönde etkiledi. Alice karakterini oynarken bana güvendi. İçimdeki yaramazlığı ve kışkırtıcı doğayı keşfetti. Sanırım beni bu yüzden seçti. O bana güvenince geriye bir tek benim de kendime güvenmem kalmıştı. Durum böyle olunca ben de Alice karakterine cesaretimi kattım' dedi.