Tiktok’un Şarkı Cinayeti

Gitar girişi gelirdi, davul biraz daha sonra katılır, assolist olarak vokal de kendini ağırdan satardı. Nakarat işte tam bu noktada bir ödüldü; onu hak etmek gerekirdi ve dakikalarca beklerdiniz bu ödül için. Fakat bugün o dakikalar neredeyse suç sayılıyor çünkü dinleyicinin başparmağı sabrından çok daha hızlı.

Bu hız arenasındaki Tiktok mecrasında bir parçanın hayatı tek bir kesitten ibaret; belki on beş saniyelik bir dans, ufak bir sahne, ya da sadece bir geçiş videosu olabilir bu kesitler. Ve o kesit tutarsa parça milyonlara ulaşıyor fakat tutmazsa da hiç nefes almamış gibi öldürülüyor. Sanatçılar, plak şirketleri, prodüktörler… herkesin gözleri önünde yeni kural belki de bu cinayetin kanıyla yazıldı; Nakarat en başa alındı, giriş yok, köprü yok, beklemek de yok. Acı ama kesin ve net bir formül bizlerle artık.

Bu minvalde sonuç da tam olarak beklendiği gibi oldu; şarkılar kısaldı, o her parçanın kendine özgü yolculuğu bitti ve yerini basit bir “vitrin” aldı. Her saniyenin “beni kaydırma” diye yalvardığı bir vitrin bu vitrin.