Tiktok’un Şarkı Cinayeti
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Gözümüzün önünde kıyım gerçekleşti ve bir şarkının artık sadece on beş saniyesi var. Sonrası yok oldu; -belki de- yok edildi demek çok daha doğru olur. Peki bu bir cinayet mi sizce?
Gelin eskileri biraz hatırlayalım, eskiden bir şarkı size zaman tanırdı.
E tabi bunun dinleyiciye de bir bedeli oldu, misal Spotify’ın verileri kullanıcıların şarkıların önemli bir kısmını ilk otuz saniye içinde geçtiğini gözler önüne seriyor.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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