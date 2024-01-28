TikTok'ta Bu Haftanın Gündemi: Bu Hafta En Çok İzlenen ve Beğenilen Videolar

TikTok gündeminden geri kalmamak için bu haftanın bazı viral videolarını sizin için derledik. İşte TikTok'ta bu hafta olanlar:
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Gerçeklik algımızı kaybetmemize neden olan pasta videolarına bu hafta yenisi eklendi👇
İğne olmaktan korkan minik Eymen'in bağırışları bir TikTok kullanıcısı tarafından şans eseri kayda alındı👇
Galata Kulesi'nin önünde şaka yapan arkadaşların videosu izleyiciler tartından birçok yorum aldı.
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Hepimize en az 1 kere yapılan o şaka 👇
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Metroyu ararken, otobüs firmasına giden kullanıcının videosu 👇
Son zamanlarda popüler olan old money tarzını denemek isteyen kullanıcının benzetmesini izleyenleri güldürdü.
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Bu haftanın popüler sesi olan "Paramı Geri İstiyorum" sesi ile birçok video izledik 👇
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Alizade'nin Sefa ile paylaştığı video da izleyenleri güldürdü.
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