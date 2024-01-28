Görüş Bildir
Haberler
Video
TikTok'ta Bu Haftanın Gündemi: Bu Hafta En Çok İzlenen ve Beğenilen Videolar

TikTok'ta Bu Haftanın Gündemi: Bu Hafta En Çok İzlenen ve Beğenilen Videolar

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 14:05

İçerik Devam Ediyor

TikTok gündeminden geri kalmamak için bu haftanın bazı viral videolarını sizin için derledik. İşte TikTok'ta bu hafta olanlar:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gerçeklik algımızı kaybetmemize neden olan pasta videolarına bu hafta yenisi eklendi👇

İğne olmaktan korkan minik Eymen'in bağırışları bir TikTok kullanıcısı tarafından şans eseri kayda alındı👇

Bu hafta popüler olan bir diğer TikTok videosu için👇

Galata Kulesi'nin önünde şaka yapan arkadaşların videosu izleyiciler tartından birçok yorum aldı.

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Hepimize en az 1 kere yapılan o şaka 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Metroyu ararken, otobüs firmasına giden kullanıcının videosu 👇

Son zamanlarda popüler olan old money tarzını denemek isteyen kullanıcının benzetmesini izleyenleri güldürdü.

TikTok'ta birbirini bulan ikizlerin haberi için👇

😂😂

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Bu haftanın popüler sesi olan "Paramı Geri İstiyorum" sesi ile birçok video izledik 👇

👇

Alizade'nin Sefa ile paylaştığı video da izleyenleri güldürdü.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın