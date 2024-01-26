Gürcistan'da Farklı Ailelere Satılan İkizler TikTok Sayesinde Birbirini Buldu
Gürcistan'da Farklı Ailelere Satılan İkizler TikTok Sayesinde Birbirini Buldu
Gürcistan'da doğumun ardından farklı iki aileye satılan ve birbirlerinin varlığından haberi olmayan ikizler Amy Khvitia ve Ano Sartania, 19 yıl sonra bir TikTok videosu ve yetenek şovu sayesinde bir araya geldi.
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Gürcistan'da doğumlarının ardından farklı ailelere satılan ikiz kardeşler bir TikTok videosu ve aynı zamanda bir yetenek şovu programı sayesinde, 19 yıl sonra birbirlerini buldular.
Genetik ikiz olan Amy Khvitia ve Ano Sartania, iddiaya göre; ikizlerin doğumunun ardından anneleri koma geçirdi ve kocası bebekleri iki ayrı aileye satmaya karar verdi. Birbirlerinden haberleri olmayan iki kardeş, yakınlarda yaşamalarına rağmen birbirlerinin varlığından habersizdi.
Kardeşlerden Khvitia, 12 yaşındayken Georgia's Got Talent adlı bir reality TV şovunda gördüğü kızı kendisine çok benzetti. Bir kaç yıl sonra Sartania da Khvitia'nın TikTok'ta paylaştığı videoları gördü ve kendisine çok benzetti.
Bunun üzerinen Sartania, Khvitia'yı sosyal medya üzerinde buldu ve Facebook aracılığıyla iletişim kurdu. Zamanla aynı hastanede doğduklarını fark eden ikiz kardeşler doğum belgelerinin birbirinden birkaç hafta farklı doğduklarını gördüler.
Doğum belgelerinden dolayı ikiz olmadıklarını düşünen kardeşler, birbirlerini gerçek hayatta gördüklerinde bu durumun değiştiğini söylediler. İkiz kardeşler karşılaşma anı için "Aynaya bakmak gibiydi." diyorlar.
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BBC'nin haberine göre; Gerçeği öğrenen ikizler, kendilerini evlat edinen aileler ile yüzleşti. İki aile de çocukların istenmeyen bebekler olduğunu bildiklerini ve ikiz oldukları konusunda bilgilendirilmediklerini söyledi.
Evlat edinme için doktora para ödeyen aileler, bu durumun yasa dışı olduğunu bilmediklerini söylediler. İkiz kardeşler, biyolojik annelerini bularak onunla buluştular.
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