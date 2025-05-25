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Tiktok Sayesinde İkinci Baharını Yaşayan 11 Eski Şarkı

etiket Tiktok Sayesinde İkinci Baharını Yaşayan 11 Eski Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 20:16

Tiktok son dönemde pek çok şeyi yeniden popüler yapıyor. Özellikle de eski şarkıları. Bu şarkılar ile ne akımlar çekildi... Yeniden dilimize dolanan eski şarkıları keşfetmeye hazırsan şöyle bir nostalji turuna çıkalım. Hadi bakalım!

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1. Özdemir Erdoğan - Bana Ellerini Ver

2. Kate Bush - Running Up That Hill

3. Fleetwood Mac - Dreams

4. Doja Cat - Say So

5. a-ha - Take On Me

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6. Toto - Africa

7. Neil Diamond - Sweet Caroline

8. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody

9. Queen – Bohemian Rhapsody

10. The Police - Every Breath You Take

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11. Müzeyyen Senar - Fikrimin İnce Gülü

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Begüm
Begüm
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