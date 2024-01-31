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TikTok İçin Son 24 Saat: Şarkılarını Kullandığı Sanatçıları Adeta 'Sömürüyor'

TikTok İçin Son 24 Saat: Şarkılarını Kullandığı Sanatçıları Adeta 'Sömürüyor'

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.01.2024 - 11:58

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok'u büyük bir tehlike bekliyor. NTV'nin aktardığına göre, Universal Music Group (UMG) adlı müzik şirketi, TikTok'un sanatçılara çok düşük bir ödeme yaptığını iddia ediyor. 

Peki 24 saat içerisinde anlaşma sağlanamazsa, ne olacak?

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/teknoloji/tikt...
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Çinli şirket ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, dünya genelinde en popüler sosyal medya uygulamalarından.

Çinli şirket ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, dünya genelinde en popüler sosyal medya uygulamalarından.

Kısa videoların, canlı yayınların yapıldığı TikTok, son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi haline geldi. Günlük milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok hakkında ortaya atılan iddiaların ise ardı arkası kesilmiyor.

NTV'nin aktardığına göre, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden birisi olan Universal Music Group (UMG), TikTok'a savaş açtı.

NTV'nin aktardığına göre, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden birisi olan Universal Music Group (UMG), TikTok'a savaş açtı.

Biliyorsunuz ki bütün sosyal medyalarda olduğu gibi, TikTok'ta da ünlü şarkılar kullanıcılar tarafından kullanılıyor. Bu sosyal medya uygulamaları ise, şarkıcılara veya şarkı yazarlarına belirli miktarlarda ödeme yapıyor. Bünyesinde dünyaca ünlü sesleri bulunduran UMG ise TikTok'un diğer uygulamalara kıyasla ödeme oranının çok düşük olduğunu iddia ediyor.

İki şirket arasında 24 saat içerisinde bir anlaşma sağlanamadığı takdirde, sanatçıların şarkıları TikTok'tan kaldırılacak.

İki şirket arasında 24 saat içerisinde bir anlaşma sağlanamadığı takdirde, sanatçıların şarkıları TikTok'tan kaldırılacak.

Mevcut anlaşma, 24 saat içerisinde dolacak. Bu süre zarfında TikTok'un yeni anlaşmayı kabul etmemesi durumunda, dünyaca ünlü isimlerin şarkıları platformdan kaldırılacak.

Peki bu sanatçılar arasında kimler var? Kimler yok ki!

Peki bu sanatçılar arasında kimler var? Kimler yok ki!

Dünyaca meşhur Amerikalı Taylor Swift'ten tutun da İngiliz Harry Styles'a, hatta Koreli Black Pink'e liste oldukça kabarık.

UMG'nin bünyesindeki şarkıcıların bazıları ise şu şekilde;

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