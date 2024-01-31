TikTok İçin Son 24 Saat: Şarkılarını Kullandığı Sanatçıları Adeta 'Sömürüyor'

Biliyorsunuz ki bütün sosyal medyalarda olduğu gibi, TikTok'ta da ünlü şarkılar kullanıcılar tarafından kullanılıyor. Bu sosyal medya uygulamaları ise, şarkıcılara veya şarkı yazarlarına belirli miktarlarda ödeme yapıyor. Bünyesinde dünyaca ünlü sesleri bulunduran UMG ise TikTok'un diğer uygulamalara kıyasla ödeme oranının çok düşük olduğunu iddia ediyor.