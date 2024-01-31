TikTok İçin Son 24 Saat: Şarkılarını Kullandığı Sanatçıları Adeta 'Sömürüyor'
TikTok İçin Son 24 Saat: Şarkılarını Kullandığı Sanatçıları Adeta 'Sömürüyor'
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/teknoloji/tikt...
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok'u büyük bir tehlike bekliyor. NTV'nin aktardığına göre, Universal Music Group (UMG) adlı müzik şirketi, TikTok'un sanatçılara çok düşük bir ödeme yaptığını iddia ediyor.
Peki 24 saat içerisinde anlaşma sağlanamazsa, ne olacak?
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Çinli şirket ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, dünya genelinde en popüler sosyal medya uygulamalarından.
NTV'nin aktardığına göre, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden birisi olan Universal Music Group (UMG), TikTok'a savaş açtı.
İki şirket arasında 24 saat içerisinde bir anlaşma sağlanamadığı takdirde, sanatçıların şarkıları TikTok'tan kaldırılacak.
Peki bu sanatçılar arasında kimler var? Kimler yok ki!
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