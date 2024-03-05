THY Genel Müdürü'nden Yolculara Kötü Haber: 332 Yolcu Kara Listeye Alındı
THY Genel Müdürü'nden Yolculara Kötü Haber: 332 Yolcu Kara Listeye Alındı
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'den yolculara kötü haber geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekşi, milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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