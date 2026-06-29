Threads Nedir, Nasıl Kullanılır, Nasıl Kapatılır? Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar!

Kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan biri de Threads hesabı nasıl silinir veya Threads profili nasıl dondurulur sorusudur. İlk başlarda Instagram hesabını silmeden Threads'i silmek mümkün olmasa da, gelen güncellemelerle birlikte artık bu iki hesap birbirinden bağımsız olarak yönetilebiliyor.

Threads Profili Dondurma (Geçici Olarak Kapatma)

Hesabınızı tamamen silmek istemiyor, sadece bir süreliğine gözden uzak olmak istiyorsanız şu adımları takip edin:

Threads profilinize girin ve sağ üstteki iki çizgiye (Ayarlar) dokunun.

Hesap Merkezi seçeneğine tıklayın.

Profili Dondur veya Sil kısmından 'Profili Dondur' seçeneğini seçin.

(Bu işlem profilinizi ve paylaşımlarınızı gizler, tekrar giriş yaptığınızda hesabınız açılır).

Threads Hesabı Tamamen Nasıl Silinir? (Kalıcı Kapatma)

Threads uygulamasını bir daha kullanmamak üzere kalıcı olarak kapatmak istiyorsanız: