article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Threads Nedir, Nasıl Kullanılır, Nasıl Kapatılır? Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar!

Threads Nedir, Nasıl Kullanılır, Nasıl Kapatılır? Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 11:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Meta'nın popüler sosyal medya platformu Threads, metin tabanlı paylaşım dünyasında hızla büyümeye devam ediyor. Peki, milyonlarca kullanıcının yer aldığı Threads nedir, nasıl kullanılır ve platformdan ayrılmak isteyenler için Threads hesabı nasıl kapatılır? Bu rehberimizde, Threads profil açma adımlarından hesap silme işlemlerine kadar merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Threads Nedir?

Threads Nedir?

Threads, Instagram ekibi tarafından geliştirilen ve kullanıcıların metin, görsel, video veya link paylaşarak birbirleriyle etkileşime girmesini sağlayan metin tabanlı bir sosyal medya platformudur. Temelde mikroblog konseptine sahip olan bu uygulama, X (eski adıyla Twitter) platformuna en güçlü alternatif olarak doğmuştur. Instagram altyapısını kullandığı için kullanıcıların mevcut takipçi kitlelerini ve profillerini kolayca taşımasına olanak tanır.

Threads Nasıl Kullanılır? Adım Adım Kullanım Rehberi

Threads Nasıl Kullanılır? Adım Adım Kullanım Rehberi

Threads uygulamasını kullanmaya başlamak oldukça basittir. İşte Threads nasıl açılır ve Threads nasıl kullanılır sorularının aşamalı cevapları:

Threads Profil Oluşturma ve Giriş Nasıl Yapılır?

  • iOS veya Android mağazasından resmi Threads uygulamasını indirin.

  • Uygulamayı açtığınızda alt kısımda beliren 'Instagram ile Giriş Yap' seçeneğine tıklayın.

  • Instagram profil bilgilerinizi, biyografinizi ve takipleştiğiniz kişileri tek tıkla Threads'e aktarın.

Threads'te Paylaşım (Thread) Nasıl Yapılır?

  • Threads paylaşım yapma: Ana sayfanın alt ortasında bulunan 'Kalem' simgesine dokunarak yeni bir gönderi (Thread) yazabilirsiniz.

  • Karakter Sınırı: Threads'te tek bir gönderide en fazla 500 karakter kullanabilirsiniz.

  • Medya Ekleme: Gönderilerinize 5 dakikaya kadar video, fotoğraf ve web bağlantıları (link) ekleyebilirsiniz.

  • Etkileşim: Beğenme, yeniden paylaşma (repost) ve alıntılama özelliklerini kullanarak diğer kullanıcılarla etkileşime geçebilirsiniz.

Threads Hesabı Nasıl Kapatılır veya Silinir?

Threads Hesabı Nasıl Kapatılır veya Silinir?

Kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan biri de Threads hesabı nasıl silinir veya Threads profili nasıl dondurulur sorusudur. İlk başlarda Instagram hesabını silmeden Threads'i silmek mümkün olmasa da, gelen güncellemelerle birlikte artık bu iki hesap birbirinden bağımsız olarak yönetilebiliyor.

Threads Profili Dondurma (Geçici Olarak Kapatma)

Hesabınızı tamamen silmek istemiyor, sadece bir süreliğine gözden uzak olmak istiyorsanız şu adımları takip edin:

  • Threads profilinize girin ve sağ üstteki iki çizgiye (Ayarlar) dokunun.

  • Hesap Merkezi seçeneğine tıklayın.

  • Profili Dondur veya Sil kısmından 'Profili Dondur' seçeneğini seçin.

  • (Bu işlem profilinizi ve paylaşımlarınızı gizler, tekrar giriş yaptığınızda hesabınız açılır).

Threads Hesabı Tamamen Nasıl Silinir? (Kalıcı Kapatma)

Threads uygulamasını bir daha kullanmamak üzere kalıcı olarak kapatmak istiyorsanız:

  • Ayarlar > Hesaplar Merkezi > Profili Dondur veya Sil menüsüne gidin.

  • En altta yer alan 'Profili Sil' butonuna tıklayın.

  • Şifrenizi girerek işlemi onaylayın. Profiliniz 30 gün içinde kalıcı olarak silinecektir ve bu işlem Instagram hesabınızı etkilemeyecektir.

Threads Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Threads Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Threads ücretli mi?

Hayır, Threads tamamen ücretsiz bir sosyal medya uygulamasıdır.

Threads hesabımı silersem Instagram hesabım silinir mi?

Hayır. Yapılan güncellemeler sayesinde Threads hesabını kalıcı olarak silmek Instagram hesabınıza zarar vermez; yalnızca Threads verileriniz silinir.

Threads bilgisayardan kullanılır mı?

Evet, threads.com web sitesi üzerinden tarayıcı arayüzü ile Threads hesabınıza giriş yapabilir, paylaşımları görebilir ve post atabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın