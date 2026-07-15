Threads Açıldı, Maskeler Düştü! Teşhir Çağında Yeni Meydan: Threads
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Türkiye’de Threads yeniden erişime açıldı.
Açılır açılmaz platforma koşan ve orada içerik üretmeye başlayan bendeniz gün sonu itibari ile fikirlerimi bu yazıya dökmeye karar verdim :)
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Biraz sert bir yazı olabilir ama şahsi düşüncelerim bunlar. Katılıp katılmamak sizlere kalmış.
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Amaç, kalabalığın içinde fenomen gibi görünmekti.
Threads’in en ilginç tarafı ise burada herkes konuşuyor ama çok az kişi gerçekten dinliyor.
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