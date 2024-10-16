TFF Açıkladı: Trendyol Süper Lig'de 9. Haftanın Hakemleri Belli Oldu!
TFF Açıkladı: Trendyol Süper Lig'de 9. Haftanın Hakemleri Belli Oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
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19 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek.
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20 Ekim Pazar günü oynanacak olan Samsunspor-Fenerbahçe maçında hakem Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.
Yine 20 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi Kadir Sağlam olacak.
Haftanın en heyecanlı karşılaşmalarından biri olması beklenen Trabzonspor-Başakşehir maçını ise Zorbay Küçük yönetecek.
TFF'nin açıkladığı listeye göre diğer maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde👇
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Açıklanan hakemlerin ardından bazı taraftarlar memnuniyetsizliklerini dile getirdi👇
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