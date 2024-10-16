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TFF Açıkladı: Trendyol Süper Lig'de 9. Haftanın Hakemleri Belli Oldu!

TFF Açıkladı: Trendyol Süper Lig'de 9. Haftanın Hakemleri Belli Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
16.10.2024 - 19:36

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

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19 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek.

19 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek.

20 Ekim Pazar günü oynanacak olan Samsunspor-Fenerbahçe maçında hakem Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.

20 Ekim Pazar günü oynanacak olan Samsunspor-Fenerbahçe maçında hakem Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.

Yine 20 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi Kadir Sağlam olacak.

Yine 20 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi Kadir Sağlam olacak.

Haftanın en heyecanlı karşılaşmalarından biri olması beklenen Trabzonspor-Başakşehir maçını ise Zorbay Küçük yönetecek.

Haftanın en heyecanlı karşılaşmalarından biri olması beklenen Trabzonspor-Başakşehir maçını ise Zorbay Küçük yönetecek.

TFF'nin açıkladığı listeye göre diğer maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde👇

TFF'nin açıkladığı listeye göre diğer maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde👇
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Açıklanan hakemlerin ardından bazı taraftarlar memnuniyetsizliklerini dile getirdi👇

Açıklanan hakemlerin ardından bazı taraftarlar memnuniyetsizliklerini dile getirdi👇
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