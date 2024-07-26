Testere Filminin Yönetmeninden Yepyeni Bir Korku Dizisi Geliyor!
Testere Filminin Yönetmeninden Yepyeni Bir Korku Dizisi Geliyor!
'Testere' serisinin yönetmeni ve yapımcısı James Wan'dan yepyeni bir korku dizisi geliyor. Ekim tarihinde gösterime girecek dizinin ayrıntılarını bu içerikten öğrenebilirsiniz.
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'Testere' (Saw) serisiyle korku sinemasında çığır açan Avustralyalı yönetmen ve yapımcı James Wan'ın elinden benzersiz bir korku dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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'Teacup' adlı bilim kurgu ve korku türündeki bu dizi, Georgia kırsalında bir çiftlikte mahsur kalan bir grup komşunun, farklılıklarını bir kenara bırakarak gizemli ve ölümcül bir tehdit karşısında birleşmesini konu alıyor.
Dizinin başrollerinde Scott Speedman, Kathy Baker ve Boris McGiver gibi oyuncular yer alıyor. Ayrıca Dexter ve Damızlık Kızın Öyküsü'nde (The Handmaid's Tale) dizilerinde başrol oynayan Yvonne Strahovski de bu dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Hollywood Reporter'ın haberine göre korku dizisi 'Teacup'ın prömiyer tarihi San Diego Comic-Con'da açıklandı. Diziden ilk klip katılımcılara izletildi.
Her ne kadar kırpılsa da kanlı sahneler karşısında izleyenlerin midesi bulandı. Hatta panele katılan dizinin oyuncusu Yvonne Strahovski de dizideki bazı sahnelerin kendisini aşırı zorladığını itiraf etti.
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'Teacup' ilk iki bölümüyle 10 Ekim'de gösterime girecek. James Wan'ın elinden yine gerilimi bol, korku sahneleri mide bulandırıcı ve şok edici bir dizi geliyor sanki. Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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