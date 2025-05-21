Terzi Dizisinin Konusu Nedir? Terzi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Terzi, yayınlandığı dönemde hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük ilgi gördü ve izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Yayınlandığı ilk haftada 26,1 milyon saat izlenerek, Netflix'in İngilizce olmayan diziler listesinde 1. sıraya yerleşti. İlk 6 günde 26 milyon 140 bin saat izlenme süresine ulaştı. Terzi, yayınlandığı dönemde 63 ülkede Netflix'in Top 10 listesine girmeyi başardı. Ayrıca, 2023'ün ikinci yarısında Netflix'te en çok izlenen yerli dizi oldu.