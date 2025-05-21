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Terzi Dizisinin Konusu Nedir? Terzi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Terzi Dizisinin Konusu Nedir? Terzi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Çağatay Ulusoy dizi Netflix
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.05.2025 - 01:17

OGM Pictures imzalı başarılı dizi Terzi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Çekimleri başladığı ilk günden beri adından söz ettiren Terzi dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Dizinin dikkat çeken senaryosunu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı dizinin gerçek hayat hikayesinden uyarlanan konusu da merak ediliyor! Peki, Terzi dizisinin konusu nedir? Terzi dizisinin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, Terzi dizisi hakkında merak edilenler...

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Terzi Dizisinin Konusu Nedir?

Terzi Dizisinin Konusu Nedir?

Peyami, ustalığını büyükbabasından devralmış yetenekli bir terzidir. Büyükbabasının vefatının ardından, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını gizlice üstlenir. Bu arada, istismardan kaçmaya çalışan Esvet, sırlarıyla birlikte kendini Peyami ve Mustafa’nın karmaşık hayatlarının içinde bulur.

Terzi Oyuncuları

Terzi Oyuncuları

  • Çağatay Ulusoy - Peyami Dokumacı

  • Şifanur Gül - Esvet

  • Salih Bademci - Dimitri

  • Olgun Şimşek - Mustafa Dokumacı

  • Berrak Tüzünataç - Cemre

  • Engin Şenkan 

  • Evrim Alasya

  • Ece Sükan - Suzi

  • Vedat Erincin

  • Celile Toyon

  • Lilâ Gürmen

Terzi Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi mi, Uyarlama mı?

Terzi Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi mi, Uyarlama mı?

Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül'ün başrollerinde yer aldığı Terzi dizisi psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarından birinin gerçek hayat hikayesinden televizyon ekranlarına uyarlanıyor. 

Yetenekli terzi Peyami'nin Kars'tan İstanbul'a uzanan hayatının ve sırlarının anlatıldığı Terzi dizisinin karakterlerinin gerçek hayatta kim olduğu ise etik kurallar gereği açıklanmamaktadır.

Terzi Bölümler ve Sezonlar

Terzi Bölümler ve Sezonlar

3 sezon sürmüştür. Her sezon yaklaşık 7-8 bölüm sürmüştür.

Terzi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Terzi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi Netflix'te sezonluk yayınlanmıştır.

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Terzi İzlenme Oranları ve Reytingler

Terzi İzlenme Oranları ve Reytingler

Terzi, yayınlandığı dönemde hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük ilgi gördü ve izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Yayınlandığı ilk haftada 26,1 milyon saat izlenerek, Netflix'in İngilizce olmayan diziler listesinde 1. sıraya yerleşti. İlk 6 günde 26 milyon 140 bin saat izlenme süresine ulaştı. Terzi, yayınlandığı dönemde 63 ülkede Netflix'in Top 10 listesine girmeyi başardı. Ayrıca, 2023'ün ikinci yarısında Netflix'te en çok izlenen yerli dizi oldu.

Terzi Eleştiri ve Ödüller

Terzi Eleştiri ve Ödüller

Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Terzi dizisindeki Peyami Dokumacı karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Terzi Son Haberler

Terzi Son Haberler

Netflix'in Türk yapımı dizisi Terzi, 3 sezonluk yayın sürecinin ardından 3 Kasım 2023 tarihinde final yaptı ve diziye yeni bir sezon eklenmeyecek. Dizinin sona erme kararı, senaryonun doğal akışı ve oyuncuların diğer projelere yönelmesi gibi nedenlere dayandırıldı.

Terzi Benzeri Diziler

Terzi Benzeri Diziler

Bir Başkadır (Netflix)

Fatma (Netflix)

Masumlar Apartmanı (TRT1)

Kırmızı Oda (TV8)

Atiye (Netflix)

Terzi Dizisi Nerede Çekiliyor?

Terzi Dizisi Nerede Çekiliyor?

Terzi dizisinin çekimleri Kırklareli ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin Kars ve çiftlik bölümleri Kırıklareli'de gerçekleştirilirken, Peyami'nin evi ve atölyesinin olduğu bölümleri İstanbul'un nadide ilçelerinde tarihi binalarında çekiliyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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