Terzi Dizisinin Konusu Nedir? Terzi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
OGM Pictures imzalı başarılı dizi Terzi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Çekimleri başladığı ilk günden beri adından söz ettiren Terzi dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Dizinin dikkat çeken senaryosunu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı dizinin gerçek hayat hikayesinden uyarlanan konusu da merak ediliyor! Peki, Terzi dizisinin konusu nedir? Terzi dizisinin oyuncuları kimlerdir?
İşte, Terzi dizisi hakkında merak edilenler...
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Terzi Dizisinin Konusu Nedir?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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