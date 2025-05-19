Dadı Konusu Nedir? Dadı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dadı, varlıklı bir ailenin hayatına tesadüfen giren ve zamanla evin bir parçası hâline gelen dadı Melek'in hikayesini konu alır. Eğlenceli, samimi ve duygusal yapısıyla öne çıkan dizide; Melek, disiplinli iş adamı Ömer Giritli’nin üç çocuğuna dadılık yapmaya başlar. Ancak Melek’in neşeli ve samimi tavırları, evin düzenini değiştirir. Bu süreçte hem romantik bir ilişki doğar hem de bol bol kahkaha izleyiciyi bekler.