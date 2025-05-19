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Dadı Konusu Nedir? Dadı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dadı Konusu Nedir? Dadı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 01:49

2000’li yılların başında Türk televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran Dadı dizisi, hem eğlenceli hikayesiyle hem de sevilen oyuncu kadrosuyla hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. Gülben Ergen’in sempatik 'Melek' karakteriyle yıldızlaştığı yapım, bugün nostalji rüzgarları estiren diziler arasında ilk sıralarda gösteriliyor. Peki Dadı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Dadı Dizisi Konusu

Dadı Dizisi Konusu

Dadı, varlıklı bir ailenin hayatına tesadüfen giren ve zamanla evin bir parçası hâline gelen dadı Melek'in hikayesini konu alır. Eğlenceli, samimi ve duygusal yapısıyla öne çıkan dizide; Melek, disiplinli iş adamı Ömer Giritli’nin üç çocuğuna dadılık yapmaya başlar. Ancak Melek’in neşeli ve samimi tavırları, evin düzenini değiştirir. Bu süreçte hem romantik bir ilişki doğar hem de bol bol kahkaha izleyiciyi bekler.

Dadı Dizisi Oyuncuları

Dadı Dizisi Oyuncuları
image.teve2.com.tr

  • - Gülben Ergen (Dadı, Melek Özbal)

  • - Kenan Işık (Ömer Giritli)

  • - Sinem Kobal (Dilara)

  • - Haldun Dormen (Uşak Pertev)

  • - Seray Sever (Suzan Erdemir)

  • - İlkay Saran (Melek'in annesi, Mualla Özbal)

  • - Yaşar Abravaya (Tolga)

  • - Gökçe Uzuner (Duygu)

  • - Tanju Tuncel (Melek'in Anneannesi)

  • - Burcu Başaran Yanger Serap (Melek'in arkadaşı)

  • - Ercan Süt

  • - Alp Emre Kököz

  • - Altuğ Yücel

Dadı Bölümler ve Sezonlar

Dadı Bölümler ve Sezonlar

Tam 3 sezon boyunca yayınlanan Dadı dizisi toplam 61 bölümle evlerimize konuk oldu. 

Her bölüm yaklaşık 45 dakika uzunluğundaydı.

Dadı Dizisi Uyarlama mı?

Dadı Dizisi Uyarlama mı?

Dadı dizisi bir uyarlama dizilerimizden bir tanesidir. Orijinal versiyonu, Amerikan yapımı olan 'The Nanny' (1993–1999) adlı dizidir. 'The Nanny' dizisindeki Fran Fine karakteri, Türk versiyonunda Melek olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk izleyicisine uyarlanırken kültürel ögeler başarıyla adapte edilmiştir.

Dadı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dadı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

9 Şubat 2001 tarihinde Show TV'de yayın hayatına başlayan Dadı dizisi 28 Aralık 2001 tarihine kadar bu kanalda yayınlandı.

19 Ocak 2002 gününden itibaren de Star TV'de geçiş yapan eğlenceli dizi 28 Ekim 2002 Pazartesi günü yayınlanan 61. bölümü ile sona erdi. 

Dadı dizisinin tüm bölümlerine YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Dadı İzlenme Oranları ve Reytingler

Dadı İzlenme Oranları ve Reytingler

Yayınlandığı dönemde yüksek izlenme oranlarına ulaşan Dadı, özellikle genç ve kadın izleyiciler arasında oldukça popülerdi. Reyting sıralamalarında genellikle ilk 10 içinde yer alıyordu.

Dizinin en çok izlenen bölümleri arasında, Melek ile Ömer’in yakınlaştığı romantik sahneler ön plana çıkmıştır.

Dadı Eleştiri ve Ödüller

Dadı Eleştiri ve Ödüller

Dadı dizisi, yayınlandığı dönemde çeşitli ödüllerle onurlandırılmıştır. Gülben Ergen, 2001 yılında canlandırdığı Melek karakteriyle Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Dadı, Türk televizyon izleyicisi tarafından sıcak ve samimi bir aile komedisi olarak benimsenmiştir. Dizinin, Amerikan orijinaline sadık kalırken Türk kültürüne uygun şekilde uyarlanması, izleyiciler tarafından takdir edilmiştir. Özellikle Haldun Dormen'in canlandırdığı Pertev karakteri, izleyiciler arasında büyük beğeni toplamıştır.

Dadı Son Haberler

Dadı Son Haberler

Karakterlerinin eski ve yeni haliyle sıkça öne çıkan Dadı dizisini son olarak gündeme getiren haber, 'Melek'in annesine hayat veren ünlü oyuncu İlkay Saran'ın son halinin ortaya çıkması oldu.

Dadı Benzeri Diziler

Dadı Benzeri Diziler

  • Avrupa Yakası

  • Sihirli Annem

  • İkinci Bahar

  • Belalı Baldız

  • En Son Babalar Duyar

  • İlişki Durumu: Karışık
  • Tatlı Hayat 
  • Yarım Elma
  • Çocuklar Duymasın

Dadı Nerede Çekiliyor?

Dadı Nerede Çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Özellikle Bahçeşehir civarlarında yer alan lüks bir villa, dizideki Giritli ailesinin evi olarak kullanılmıştır. Ancak çekimlerin bir platoda yapıldığı da söylenir.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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