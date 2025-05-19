Dadı Konusu Nedir? Dadı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
2000’li yılların başında Türk televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran Dadı dizisi, hem eğlenceli hikayesiyle hem de sevilen oyuncu kadrosuyla hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. Gülben Ergen’in sempatik 'Melek' karakteriyle yıldızlaştığı yapım, bugün nostalji rüzgarları estiren diziler arasında ilk sıralarda gösteriliyor. Peki Dadı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
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Dadı Dizisi Konusu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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