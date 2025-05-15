İkinci Bahar Konusu Nedir? İkinci Bahar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

'İkinci Bahar', yayınlandığı dönemde çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Dizi, 1 ödül kazanmış ve 1 kez de aday gösterilmiştir. Ayrıca, IMDb'de 8.7/10 gibi yüksek bir puan alarak uluslararası platformda da beğeni toplamıştır.

Genç oyuncuların kariyerlerinde önemli bir basamak olan dizide rol alan Nurgül Yeşilçay ve Ozan Güven gibi isimler, 'İkinci Bahar' sayesinde geniş kitlelere adını duyurmuştur.

Hatta Ozan Güven verdiği bir röportajında, 'İkinci Bahar olmasaydı elimi cebime attığımda sadece bozuk para gelebilirdi' diyerek dizinin kariyeri üzerindeki yadsınamaz etkisini vurgulamıştır.