İkinci Bahar Konusu Nedir? İkinci Bahar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
1998-2001 yılları arasında ATV'de izleyici karşısına çıkan İkinci Bahar, Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından biri oldu. Başrollerinde Yeşilçam'ın iki dev ismi Türkan Şoray ve Şener Şen'i buluşturan dizi, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Peki İkinci Bahar dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
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İkinci Bahar Dizisi Konusu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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