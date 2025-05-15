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İkinci Bahar Konusu Nedir? İkinci Bahar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

İkinci Bahar Konusu Nedir? İkinci Bahar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.05.2025 - 02:17

1998-2001 yılları arasında ATV'de izleyici karşısına çıkan İkinci Bahar, Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından biri oldu. Başrollerinde Yeşilçam'ın iki dev ismi Türkan Şoray ve Şener Şen'i buluşturan dizi, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Peki İkinci Bahar dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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İkinci Bahar Dizisi Konusu

İkinci Bahar Dizisi Konusu

İkinci Bahar, Gaziantep mutfağına özgü yemekler yapan küçük bir kebapçı dükkânında çalışan Ali Haydar (Şener Şen) ile dul bir kadın olan Hanım (Türkan Şoray) arasında filizlenen geç yaşta bir aşkı konu alır. Ancak hikâye sadece bir aşk öyküsü değildir; mahalle dayanışması, aile içi çatışmalar, gelenekler ve modern hayatın etkileri de derinlemesine işlenir. Samimi diyaloglar, içten karakterler ve sosyal gerçekçiliğiyle dizi, adeta Türkiye’nin mahalle kültürünü yansıtan bir ayna görevi görür.

İkinci Bahar Dizisi Oyuncuları

İkinci Bahar Dizisi Oyuncuları

  • Şener Şen – Ali Haydar Usta

  • Türkan Şoray – Hanım

  • Nurgül Yeşilçay – Gülsüm

  • Ozan Güven – Ulaş

  • Settar Tanrıöğen / Tarık Papuççuoğlu  – Vakkas

  • Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Zülfikar

  • Gül Onat - Safiye

  • Yasemin Çonka - Melek Suruç Resuloğlu

  • Özkan Uğur - Şecaattin Dürüst

İkinci Bahar Bölümler ve Sezonlar

İkinci Bahar Bölümler ve Sezonlar

3 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan İkinci Bahar  toplam 37 bölümle evlerimize konuk oldu. 1998-1999'de yayınlanan ilk sezonunda 8 bölüm, 2000'de ekranlara gelen 2. sezonda 15 bölüm ve 2000-2001 yılları arasında yayınlanan son sezon olan 3. sezonda 14 bölüm bölüm yer aldı.

İkinci Bahar Dizisi Uyarlama mı?

İkinci Bahar Dizisi Uyarlama mı?

İkinci Bahar özgün bir senaryoya sahip bir yapımdır. Usta senarist Sulhi Dölek tarafından kaleme alınmış, özgün karakterler ve yerel dokuyla harmanlanmıştır. Dizi, ne bir yurt dışı uyarlaması ne de bir kitap ya da filmden esinlenme üründür. Gerçekçi anlatımıyla adeta bir dönem portresi sunar.

İkinci Bahar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

İkinci Bahar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Karadayı, 29 Ekim 1998’de ATV ekranlarında yayın hayatına başladı ve 11 Ocak 2001’de final yaptı. Dizi perşembe akşamları izleyicisiyle buluştu.

Şimdilerde ise YouTube üzerinden İkinci Bahar dizisinin tüm bölümleri izlenebiliyor.

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İkinci Bahar İzlenme Oranları ve Reytingler

İkinci Bahar İzlenme Oranları ve Reytingler

İkinci Bahar dizisi yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplamış ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmiştir. Özellikle Şener Şen ve Türkan Şoray gibi iki dev ismin buluştuğu ilk dizi olması sebebiyle medya ilgisi de büyük olmuştur. Reytinglerde ilk 10’a sıkça girmiş ve döneminin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştur. Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan yapım nostaljik diziler arasındaki yerini almıştır.

İkinci Bahar Eleştiri ve Ödüller

İkinci Bahar Eleştiri ve Ödüller

'İkinci Bahar', yayınlandığı dönemde çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Dizi, 1 ödül kazanmış ve 1 kez de aday gösterilmiştir. Ayrıca, IMDb'de 8.7/10 gibi yüksek bir puan alarak uluslararası platformda da beğeni toplamıştır. 

Genç oyuncuların kariyerlerinde önemli bir basamak olan dizide rol alan Nurgül Yeşilçay ve Ozan Güven gibi isimler, 'İkinci Bahar' sayesinde geniş kitlelere adını duyurmuştur.

Hatta Ozan Güven verdiği bir röportajında, 'İkinci Bahar olmasaydı elimi cebime attığımda sadece bozuk para gelebilirdi' diyerek dizinin kariyeri üzerindeki yadsınamaz etkisini vurgulamıştır.

İkinci Bahar Son Haberler

İkinci Bahar Son Haberler

Unutulmaz dizi İkinci Bahar hakkında yeni bir haber bulunmuyor. Ancak Yeşilçam'ın kıymetli isimleri Türkan Şoray ve Şener Şen'in son halleri, açıklamaları, projeleri sıkça gündemdeki yerini alıyor.

İkinci Bahar Benzeri Diziler

İkinci Bahar Benzeri Diziler

Dizi, İstanbul’un Samatya semtinde çekilmiştir. Ali Haydar Usta'nın kebapçısı olarak kullanılan mekan hâlâ ziyaret edilmektedir.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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