Temmuz Sıcağından Bunalanlar Buraya: 2004 Yazına Işınlanalım
2004 yazında hangi şarkıları dinliyorduk? Duydukça bu şarkıların üstünden bu kadar sene geçmiş olamaz diyeceğimiz 2004 yılı şarkılarından bir liste hazırlamak istedik. Gelin hep birlikte efsaneleri yeniden dinleyelim!
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1. Usher - Yeah! ft. Lil Jon & Ludacris
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2. Maroon 5 - This Love
3. Britney Spears - Toxic
4. Keane - Somewhere Only We Know
5. Outkast - Hey Ya!
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6. Daddy Yankee - Gasolina
7. Kelis - Milkshake
8. Nina Sky - Move Ya Body ft. Jabba
9. Evanescence - My Immortal
10. Franz Ferdinand - Take Me Out
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11. Eminem - Just Lose It
12. Green Day - American Idiot
13. Nelly - My Place ft. Jaheim
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