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Temmuz Sıcağından Bunalanlar Buraya: 2004 Yazına Işınlanalım

etiket Temmuz Sıcağından Bunalanlar Buraya: 2004 Yazına Işınlanalım

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 22:01

2004 yazında hangi şarkıları dinliyorduk? Duydukça bu şarkıların üstünden bu kadar sene geçmiş olamaz diyeceğimiz 2004 yılı şarkılarından bir liste hazırlamak istedik. Gelin hep birlikte efsaneleri yeniden dinleyelim!

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1. Usher - Yeah! ft. Lil Jon & Ludacris

2. Maroon 5 - This Love

3. Britney Spears - Toxic

4. Keane - Somewhere Only We Know

5. Outkast - Hey Ya!

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6. Daddy Yankee - Gasolina

7. Kelis - Milkshake

8. Nina Sky - Move Ya Body ft. Jabba

9. Evanescence - My Immortal

10. Franz Ferdinand - Take Me Out

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11. Eminem - Just Lose It

12. Green Day - American Idiot

13. Nelly - My Place ft. Jaheim

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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