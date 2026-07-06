Temmuz 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Alman otomotiv markası Opel, ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Opel, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Özellikle elektrikli modelleriyle sevilen Opel, bu ay çoğu modelinde fiyatlarını sabit tuttu.

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Temmuz 2026 güncel fiyat listesi.

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